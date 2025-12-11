Belçika'da Yaşayan Bir Hemşirenin Evi ve Maaşı Paylaşıldı

Avrupa'da yaşayan Türklerin yaşam koşulları sürekli merak ediliyor. Örneğin 'Almanya'da, Belçika'da çalışan bir doktor, hemşire ne kadar kazanıyor? Avrupa'daki sağlık çalışanları ev/araba alabiliyor mu?'

Belçika'da yaşayan içerik üreticisi Burak Atalayın, farklı meslek gruplarında çalışan kişilerle videolar çekiyor. Atalayın, bu kez bir hemşireyle video çekti ve hemşire, aylık ne kadar kazandığını açıkladı.

Kaynak: Instagram / Burak Atalayın