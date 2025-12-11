Belçika'da Yaşayan Bir Hemşirenin Evi ve Maaşı Paylaşıldı

Avrupa'da yaşayan Türklerin yaşam koşulları sürekli merak ediliyor. Örneğin 'Almanya'da, Belçika'da çalışan bir doktor, hemşire ne kadar kazanıyor? Avrupa'daki sağlık çalışanları ev/araba alabiliyor mu?'
Belçika'da yaşayan içerik üreticisi Burak Atalayın, farklı meslek gruplarında çalışan kişilerle videolar çekiyor. Atalayın, bu kez bir hemşireyle video çekti ve hemşire, aylık ne kadar kazandığını açıkladı.
Kaynak: Instagram / Burak Atalayın
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belçika'da yaşayan bir hemşirenin maaşı 3 bin 300!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın