Belçika'da Yaşayan Bir Hemşirenin Evi ve Maaşı Paylaşıldı

Dilara Bağcı Peker
11.12.2025 - 10:33

Avrupa'da yaşayan Türklerin yaşam koşulları sürekli merak ediliyor. Örneğin 'Almanya'da, Belçika'da çalışan bir doktor, hemşire ne kadar kazanıyor? Avrupa'daki sağlık çalışanları ev/araba alabiliyor mu?' 

Belçika'da yaşayan içerik üreticisi Burak Atalayın, farklı meslek gruplarında çalışan kişilerle videolar çekiyor. Atalayın, bu kez bir hemşireyle video çekti ve hemşire, aylık ne kadar kazandığını açıkladı.

Kaynak: Instagram / Burak Atalayın

Buradan izleyebilirsiniz;

Belçika'da yaşayan bir hemşirenin maaşı 3 bin 300!

Hizmet yılından dolayı üst parameden maaş aldığını belirten bu hemşirenin maaşı 3 bin 300. Türkiye'de 15 yıl, Belçika'da 5 yıl çalışan hemşirenin denklik işlemleri ise 3 yıl sürmüş. Evleri kendilerine ait olan bu aile, geçtiğimiz sene ise toplamda 4 kez tatil yapabilmiş.

