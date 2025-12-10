onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
ABD'de Kanser Araştırmasında Çalışan Dr. Feyza Canan Evine Asla Sokmadığı 9 Şeyi Paylaştı

ABD'de Kanser Araştırmasında Çalışan Dr. Feyza Canan Evine Asla Sokmadığı 9 Şeyi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.12.2025 - 15:00 Son Güncelleme: 10.12.2025 - 15:05

İçerik Devam Ediyor

Kanser çağımızın laneti. Üzerine sayısız çalışma yapılsa da henüz net bir çözüm bulunmuş değil. Endüstrileşmenin getirdiği çevresel kirlilik, işlenmiş gıdalarla şekillenen beslenme alışkanlıkları, hareketsizlik ve stres gibi faktörler vücuttaki inflamasyonu ve hücre hasarını artırarak kanser riskini yükseltiyor.Teknolojik ilerlemeler, kanser tanı ve tedavi yöntemlerini geliştirmiş olsa da, hastalığın geniş yayılımı ve toplum üzerindeki ekonomik yükü, kanseri sadece bir tıbbi mesele olmanın ötesine taşıyor.

ABD'de kanser araştırmasında çalışan Dr. Feyza Canan bir doktor olarak evine asla sokmayacağı 9 ürünü sebepleriyle birlikte açıkladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSApUwnEalb/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Evine asla sokmayacağı ürünleri şöyle listeledi;

Evine asla sokmayacağı ürünleri şöyle listeledi;
  • Plastik kaplar & plastik şişeler (BPA, ftalatlar):

Environmental Health Perspectives dergisi, BPA maruziyetinin meme dokusunda hücresel değişikliklere yol açtığını ve östrojen reseptörleri üzerinden etki gösterdiğini raporladı.

  • Non-stick tavalar (PFAS):

2019 JAMA analizinde PFAS düzeyi yüksek olan bireylerde tiroit bozukluklarının daha sık olduğu gösterildi. PFAS aynı zamanda “forever chemicals” olarak geçiyor — vücuttan kolayca atılmıyor.

  • Konserve gıdalar (BPA kaplama):

The Lancet Diabetes & Endocrinology BPA’yı, metabolik bozukluk ve hormon dengesizliğiyle ilişkilendiriyor.

  • Ultra işlenmiş gıdalar:

2023 BMJ kohort çalışmasında ultra işlenmiş gıda tüketiminin kolorektal kanser riskini artırdığı gösterildi.

Emülgatörler, stabilizatörler, yüksek ısıda işlenmiş yağlar → bağırsak bariyerini zayıflatabiliyor.

  • Kokulu mumlar (VOC’ler):

EPA verilerine göre parafin mumlar yanarken benzen ve toluen gibi uçucu organik bileşikler açığa çıkabiliyor.

  • Plastik kesme tahtası (mikroplastik):

Yeni çalışmalar, bıçak darbeleriyle yüzeyden ayrılan mikroplastiklerin yiyeceklere karışabildiğini ve kronik inflamasyon süreçlerinde rol oynayabileceğini gösteriyor.

  • Alüminyum Folyo

Yüksek ısı + asitli yiyeceklerle temas ettiğinde alüminyum migrasyonu artabilir; bazı çalışmalar nörotoksisite ve inflamasyonla ilişkilendiriyor.

  • Rafine Yağlar

Endüstriyel olarak yüksek ısıda işlenen yağlar oksidatif bileşikler ve trans yağlar oluşturur; bu maddeler hücre hasarı ve kronik inflamasyona neden olabilir.

  • Plastik Su Şişeleri

Sıcakta beklendiğinde mikroplastikler ve kimyasallar suya geçebilir; endokrin bozucular uzun vadede kanser riskini artırabilecek hormonal dengesizliklerle ilişkilidir.

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
okisi

olum bunları atarsam evde sadece mermer tezgah ve sandalye kalıyo lan