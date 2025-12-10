Tıp Öğrencilerine Seçmek İstedikleri ve Asla Seçmeyecekleri Branşlar Soruldu

Tıp eğitimi, uzun ve zorlu bir maraton. Öğrenciler için en önemli ve belirleyici dönüm noktası ise kendi branşlarını seçtikleri aşama elbette. Yıllar süren temel bilimler, klinik öncesi ve staj eğitimlerinin ardından, kariyerlerinin geri kalanını şekillendirecek olan bu kritik kararı vermek zorunda kalıyorlar. Bu süreç, sadece kişisel ilgi alanlarını ve yeteneklerini değil, aynı zamanda çalışma koşullarını, uzmanlık eğitiminin zorluğunu ve toplumsal ihtiyaçları da göz önünde bulunduruyorlar.

Tıp öğrencilerine hangi branşı seçmek istedikleri ve hangi branşı asla seçmeyecekleri soruldu. Verdikleri cevaplara neleri göz önünde bulundurdukları, tıp dünyasına uzak olanları meraklandırdı.