Bir Kadının Boğazına Kaçtı: Şef Kıvanç Ünal Cam Pipetlerin Tehlikesine Karşı Uyardı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@chefkvncunal/...
Günümüzde, birçok üründe plastik yerine daha çok cam tercih ediliyoruz. Çevre dostu oluşu, sağlıklı bir seçenek olması ve estetik görünümü ile cam, plastik kullanımını geride bıraktı. Özellikle gıda ve içecek sektöründe, cam ambalajların kullanımı hızla artıyor. Özellikle pipetlerde cam oldukça öne çıkıyor. Fakat cam pipetlerde görünmeyen bir tehlike olduğunu biliyor muydunuz?
Şef Kıvanç Ünal cam pipetlerin tehlikesi hakkında uyardı. Yaşanan bir olaydan örnek verdiği video, pek çok kişiyi aydınlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne olmuştu?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın