Bir Kadının Boğazına Kaçtı: Şef Kıvanç Ünal Cam Pipetlerin Tehlikesine Karşı Uyardı

Günümüzde, birçok üründe plastik yerine daha çok cam tercih ediliyoruz. Çevre dostu oluşu, sağlıklı bir seçenek olması ve estetik görünümü ile cam, plastik kullanımını geride bıraktı. Özellikle gıda ve içecek sektöründe, cam ambalajların kullanımı hızla artıyor. Özellikle pipetlerde cam oldukça öne çıkıyor. Fakat cam pipetlerde görünmeyen bir tehlike olduğunu biliyor muydunuz?

Şef Kıvanç Ünal cam pipetlerin tehlikesi hakkında uyardı. Yaşanan bir olaydan örnek verdiği video, pek çok kişiyi aydınlattı.