Bir Kadının Boğazına Kaçtı: Şef Kıvanç Ünal Cam Pipetlerin Tehlikesine Karşı Uyardı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
09.12.2025 - 14:18

Günümüzde, birçok üründe plastik yerine daha çok cam tercih ediliyoruz. Çevre dostu oluşu, sağlıklı bir seçenek olması ve estetik görünümü ile cam, plastik kullanımını geride bıraktı. Özellikle gıda ve içecek sektöründe, cam ambalajların kullanımı hızla artıyor. Özellikle pipetlerde cam oldukça öne çıkıyor. Fakat cam pipetlerde görünmeyen bir tehlike olduğunu biliyor muydunuz?

Şef Kıvanç Ünal cam pipetlerin tehlikesi hakkında uyardı. Yaşanan bir olaydan örnek verdiği video, pek çok kişiyi aydınlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Ne olmuştu?

Breezie O'Brien isimli bir kadın buzlu kahve içerken, pipeti buzlara sert bir şekilde değdirince cam pipet çatlıyor ve kendisi bunu fark edemiyor. 22 Kasım 2025’te, California’da yaşanan olayda, cam parçası genç kadının ağzına gidiyor. Kadın birkaç saat sonra ağzından gelen kanla neye uğradığını şaşırıyor. Kadının midesine 2 santimetrelik bir cam parçanın düştüğü tespit ediliyor fakat parçanın mideden bağırsaklara geçmiş olduğu anlaşılınca ameliyat iptal ediliyor ve camın dışkı yoluya çıkması bekleniyor. 

Kadın tüm süreci @colorful__chaos isimli medya hesabından paylaştı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
