onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yeni Tartışmanın Fitili Ateşlendi: Bir Kadın Android Kullanan Erkeklerle Apple Kullananları Karşılaştırdı

Yeni Tartışmanın Fitili Ateşlendi: Bir Kadın Android Kullanan Erkeklerle Apple Kullananları Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.12.2025 - 12:33

İçerik Devam Ediyor

Kişilik özelliklerimiz, günlük rutinlerimizi ve alışkanlıklarımızı belirliyor elbette. Bu durum, tercih ettiğimiz ürünler üzerinde de belirgin bir etkiye sahip haliyle. İçselleştirdiğimiz değerler, bireysel zevkler ve kişisel özelliklerimiz, tükettiğimiz ürünlerin seçiminde belirleyici bir unsur. Peki bu ürünler kişiliğimiz hakkında da fikir veriyor olabilir mi?

Bir kadın Android kullanan erkeklerle Apple kullanan erkekleri kıyasladı. Kıyaslama yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

“Eğer bir erkek iPhone kullanıyorsa güven olmaz.”

“Eğer bir erkek iPhone kullanıyorsa güven olmaz.”

Android kullanan erkeklerin arasından 'bazen' düzgün erkeklerin çıkabildiğini söyleyen kadın, Apple kullanan erkeklere asla güven olmadığını, daha önce Apple kullanıp da ilişkide doğru hareket edebileni görmediğini söyledi. Elbette bu karşılaştırma, özellikle beyleri biraz düşündürdü.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
yoksunn

benim telefonda şifre bile yok

Tamer SONKAYA

bu tecrübeninde ötesinde birşey. bu ne olm ya? 😂

Kedi Topu

tabiki neredeyse 100.000 gibi 6 haneli rakamlı fiyata i phone alan erkek akıllı olamaz