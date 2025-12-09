Yeni Tartışmanın Fitili Ateşlendi: Bir Kadın Android Kullanan Erkeklerle Apple Kullananları Karşılaştırdı

Kişilik özelliklerimiz, günlük rutinlerimizi ve alışkanlıklarımızı belirliyor elbette. Bu durum, tercih ettiğimiz ürünler üzerinde de belirgin bir etkiye sahip haliyle. İçselleştirdiğimiz değerler, bireysel zevkler ve kişisel özelliklerimiz, tükettiğimiz ürünlerin seçiminde belirleyici bir unsur. Peki bu ürünler kişiliğimiz hakkında da fikir veriyor olabilir mi?
Bir kadın Android kullanan erkeklerle Apple kullanan erkekleri kıyasladı. Kıyaslama yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Eğer bir erkek iPhone kullanıyorsa güven olmaz.”
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
benim telefonda şifre bile yok
bu tecrübeninde ötesinde birşey. bu ne olm ya? 😂
tabiki neredeyse 100.000 gibi 6 haneli rakamlı fiyata i phone alan erkek akıllı olamaz