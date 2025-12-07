onedio
Sosyal Medyada Başlayan "2025 Nasıl Başladı, Nasıl Bitiyor" Akımı 2026'ya Günler Kala Birçok Kişiye Umut Verdi

Sosyal Medyada Başlayan “2025 Nasıl Başladı, Nasıl Bitiyor” Akımı 2026'ya Günler Kala Birçok Kişiye Umut Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.12.2025 - 12:45 Son Güncelleme: 07.12.2025 - 13:06

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yeni yıl yeni umutlar demek ama ne yazık ki, birçok insan bu zamanı moral bozukluğu ve umutsuzlukla karşılıyor. Bu durum, yılın bu son günlerinde, huzur ve neşe yerine, içlerinde bir keder ve endişe oluşturuyor. Yeni bir yılın başlangıcında, insanların genellikle umut dolu olmaları beklenirken, bu durum tam tersine dönüşüyor.

Yeni yıla girerken sosyal medyada “2025 nasıl başladı, nasıl bitiyor” akımı başladı. Paylaşılan videolar ise pek çok kişiye umut verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Zamanın ne getireceği belli olmaz.

Zamanın ne getireceği belli olmaz.

Her şeye rağmen, yeni bir yılın başlangıcı her zaman yeni başlangıçlar ve fırsatlar anlamına gelir ve bu nedenle umutsuzluğa kapılmamak önemli. Hayatın her döneminde beklenmedik sorunlarla, dertlerle mücadele etmek zorunda kalabiliyoruz. Önemli olan bu zorluklardan nasıl çıktığımız, nasıl birine dönüştüğümüz. 

 İnsanlar bu yeni video akımıyla perişan bir halde girdikleri 2025'ten nasıl çıktıklarını paylaştı. Bu da yeni yıla umutsuz bir şekilde giren pek çok kişiye umut verdi.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
