3 Basit Soruyla Hem Kendinizi Hem Karşınızdaki Kişiyi Hem de Onun Sizi Nasıl Gördüğünü Anlayabilirsiniz!

Pelin Yelda Göktepe
08.12.2025 - 10:15 Son Güncelleme: 08.12.2025 - 10:22

Bazen insan hem kendini hem de karşısındakini basit bir şekilde anlamak istiyor.  Bu durumda devreye kişilik testleri giriyor. Bu testlerin sonuçları, beklentilerin ötesine geçerek bazen ciddi anlamda şaşırtabiliyor. Bazıları psikologlar ve psikiyatrlar gibi izin uzmanları tarafından hazırlandığından sonuçlar gerçekten fikir verebiliyor. 

Bir içerik üreticisi, hem kendinizi hem karşınızdaki kişiyi hem de insanların sizi nasıl gördüğünü anlayabileceğiniz basit bir kişilik testi paylaştı. Sonuçlar bazılarını gerçeklerle yüzleştirirken bazı cevaplar güldürdü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@beyzacasim/vi...
Buradan izleyebilirsiniz;

Bir hayvan olsanız hangisi olurdunuz?

Bu teste göre ilk soruya verdiğiniz cevap kendinizi nasıl görmek istediğinizi, ikinci soruya verdiğiniz cevap insanların sizi nasıl gördüğünü, üçüncü cevap ise aslında kim olduğunuzu gösteriyor. Özellikle son soruya verilen cevap pek çok kişinin kendisini sorgulamasına sebep oluyor.

