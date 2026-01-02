onedio
Arka Sokaklar Bu Akşam Var mı? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.01.2026 - 16:27

Kanal D’de cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar'ın bu hafta ekranda olup olmayacağı izleyiciler tarafından merak edilirken, yayın akışında yer almaması soru işaretlerini artırdı. “Bu akşam yayınlanacak mı?”, “Yeni bölüm hangi tarihte?” ve “Neden ara verildi?” soruları gündeme gelirken, tüm bu merak 2 Ocak 2026 Kanal D yayın akışı ile açıklığa kavuştu.

Arka Sokaklar Bu Akşam Var mı? Yeni Bölüm Ne Zaman?

Arka Sokaklar bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. 2 Ocak 2026 Cuma akşamı, dizinin yayınlandığı saat diliminde Pi'nin Yaşamı izleyiciyle buluşacak. Kanal D’nin uzun soluklu yapımı olan dizinin 734. bölümünün, kısa aranın ardından 9 Ocak 2026 Cuma günü Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Arka Sokaklar 2 Ocak Var mı? 2 Ocak Cuma Kanal D Yayın Akışı

2 OCAK 2026 KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Pi'nin Yaşam

22.45 300 Spartalı

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
