Aşk, Dostluk, Kariyer; Senin İçin Hangisi Daha Önemli?
Hayatta herkesin öncelikleri var ama bu öncelikler tesadüf değil. Kimi kalbinin sesini dinler, kimi hayallerinin peşinden koşar, kimi ise sevdiklerini merkezine alır. Astrolojiye göre burçlar; aşkı nasıl yaşadığımızdan, kariyere nasıl baktığımıza, dostluk ve aileyle kurduğumuz bağlara kadar pek çok ipucu verir. Peki senin hayat pusulan hangi yönde?
Haydi öğrenelim!
Burcunu seç, senin için hayatta neyin daha önemli olduğunu söyleyelim!
Önceliğin: BENLİK & HEDEFLER
Önceliğin: GÜVEN & AŞK
Önceliğin: İLETİŞİM & DOSTLUK
Önceliğin: AİLE & DUYGUSAL BAĞ
Önceliğin: AŞK & DEĞER GÖRME
Önceliğin: DÜZEN & SORUMLULUK
Önceliğin: AŞK & DENGE
Önceliğin: DERİNLİK & BAĞLILIK
Önceliğin: ÖZGÜRLÜK & HAYALLER
Önceliğin: KARİYER & GELECEK
Önceliğin: BENLİK & İDEALLER
Önceliğin: AŞK & RUHSAL BAĞ
Senin için hayat; planlı, anlamlı ve faydalı olmalı. Aşk bile senin dünyanda emek ve sorumlulukla anlam kazanır. Dostluklarda seçicisin; az ama güvenilir ins... Devamını Gör
