Aşk, Dostluk, Kariyer; Senin İçin Hangisi Daha Önemli?

Senin için hayat, kendini kanıtlama alanı. Aşk da dostluk da önemli ama önce “ben kimim, ne istiyorum?” sorusuna cevap vermen gerekir. Hedeflerin ve bireysel yolculuğun senin merkezindir. İlişkilerde seni en çok canlı tutan şey; desteklenmek ve özgür hissetmek. Seni kısıtlayan, hızını kesen hiçbir bağ uzun ömürlü olmaz. Kariyer ve hayaller, senin kimliğinin ayrılmaz parçasıdır. Kendinle gurur duymadığın bir hayatı kabul etmezsin.