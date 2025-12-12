Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplandı: TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Komisyonu’na Katılmama Gerekçesini İletti
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başladı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a komisyona katılmama gerekçelerine içeren bir dosya iletti ve ardından bakanlıktan ayrıldı. TÜRK-İŞ, komisyon toplantılarına katılmayacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde toplandı.
