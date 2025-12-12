Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplandı: TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Komisyonu’na Katılmama Gerekçesini İletti

Görüşme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bakanlık temsilcileriyle bakanlıkta bir araya geldi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Bakan Işıkhan'a komisyona katılmama gerekçesini içeren bir dosya iletti. Bakan Işıkhan, Ağar’ın asgari ücreti belirleme çalışmaları ile ilgili taleplerini dinledi.

Bakan Işıkhan, görüşmede her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyon’un çalışmaları açısından önemli olduğunu belirterek, sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Sendikaların, asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendireceğini belirten Işıkhan, 'Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu’nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Ramazan Ağar, dosya ilettikten sonra bakanlıktan ayrıldı. Ağar, bakanlık önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ, komisyonun yapısının değiştirilmesine ilişkin talebi yerine getirilmediği için toplantılara katılmayacak.