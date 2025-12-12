Mehmet Şimşek Özel Okul ve Üniversite Fiyatlarına Sınırlama Getirileceğini Duyurdu

2026’da enflasyonda beklenen hızlı düşüşün nedenlerinden birinin bu alandaki yapısal düzenlemeler olacağını belirten Şimşek, hem özel okullar hem de özel üniversiteler için ‘kural bazlı fiyatlama’ dönemine geçildiğini duyurdu.

Vakıf üniversitelerinin bazı bölümlerinde fiyatların son yıllarda 10 kata kadar arttığını, yalnızca bu senenin Eylül ayında %106’ya varan zamların görüldüğünü vurgulayan bakan şunları söyledi;

“Kar amacı olmadıkları söyleniyor ancak fiyat davranışları bununla uyumlu değil. Bu nedenle kurala dayalı bir sistem kaçınılmaz hale geldi.”