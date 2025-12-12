Mehmet Şimşek Özel Okul ve Üniversite Fiyatlarına Sınırlama Getirileceğini Duyurdu
İstanbul'da bir medya etkinliğine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Bloomberg'in aktardığına göre eğitim enflasyonunda da geçmiş dönemdeki sınırlamaların etkisinin artık geçtiğini belirten Şimşek, genel enflasyonu yukarı çeken kira ve eğitim kalemlerinde aşağı yönlü trendin yaşandığını öne sürdü.
"Eğitim enflasyonunun temel kaynağı özel okullar ve vakıf üniversiteleri"
"Kurala dayalı sistem kaçınılmaz hale geldi"
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
