onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Mehmet Şimşek Özel Okul ve Üniversite Fiyatlarına Sınırlama Getirileceğini Duyurdu

Mehmet Şimşek Özel Okul ve Üniversite Fiyatlarına Sınırlama Getirileceğini Duyurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.12.2025 - 13:36

İstanbul'da bir medya etkinliğine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Bloomberg'in aktardığına göre eğitim enflasyonunda da geçmiş dönemdeki sınırlamaların etkisinin artık geçtiğini belirten Şimşek, genel enflasyonu yukarı çeken kira ve eğitim kalemlerinde aşağı yönlü trendin yaşandığını öne sürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Eğitim enflasyonunun temel kaynağı özel okullar ve vakıf üniversiteleri"

"Eğitim enflasyonunun temel kaynağı özel okullar ve vakıf üniversiteleri"

Özel eğitim kurumlarında uzun süre yaklaşık yüzde 36’lık fiili bir tavan uygulandıklarını ama bu sınırın kalkmasıyla fiyatlamanın serbestleşerek eğitim enflasyonunu yukarı taşıdığını belirten Şimşek şunları söyledi;

“Bugün geldiğimiz noktada tavanın yarattığı boşluk tamamen telafi edildi. Artışlar enflasyonun çok üzerinde seyretti.”

"Kurala dayalı sistem kaçınılmaz hale geldi"

"Kurala dayalı sistem kaçınılmaz hale geldi"

2026’da enflasyonda beklenen hızlı düşüşün nedenlerinden birinin bu alandaki yapısal düzenlemeler olacağını belirten Şimşek, hem özel okullar hem de özel üniversiteler için ‘kural bazlı fiyatlama’ dönemine geçildiğini duyurdu.

Vakıf üniversitelerinin bazı bölümlerinde fiyatların son yıllarda 10 kata kadar arttığını, yalnızca bu senenin Eylül ayında %106’ya varan zamların görüldüğünü vurgulayan bakan şunları söyledi;

“Kar amacı olmadıkları söyleniyor ancak fiyat davranışları bununla uyumlu değil. Bu nedenle kurala dayalı bir sistem kaçınılmaz hale geldi.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın