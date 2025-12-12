onedio
20 Yaşındaki Hukuk Öğrencisi TOKİ Başvurusu Adı Altında 1 Milyonluk Vurgun Yaptı

12.12.2025 - 12:38

Bursa’da 20 yaşındaki hukuk öğrencisi E.A., sahte TOKİ sitesiyle vatandaşları dolandırdı. Dolandırdığı vatandaşlara 'Uykum geldi, gidin polise şikâyet edin' diyen E.A. 10 günlük bir teknik takibin ardından siber polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin arkadaşına 'Onlar ev sahibi olmak için başvuru yapıyor, ben onların parasıyla ev sahibi oluyorum' şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

53 mağdur müracaatta bulundu.

E.A., internet üzerinden sahte bir TOKİ başvuru sitesi oluşturdu. Ev sahibi olma umuduyla siteye giren vatandaşlar başvurularının geçersiz olduğunu anlayınca sitede yer alan numaraya yönlendirildi. Hukuk öğrencisi E.A., mağdurları bu kez de 'Başvurunuz askıya alındı, açıklama yapmadığınız için yeniden ödeme gerekiyor' diyerek ikinci sefer dolandırdı. Vatandaşlar bunun dolandırıcılık olduğunu anlayıp tekrar aradığında ise genç kadının, 'Gidin polise şikâyet edin, benim uykum geldi, uyku saatim' diyerek telefonu kapattığı öğrenildi.

Mesajları ortaya çıktı.

Şüphelinin, bir arkadaşıyla yaptığı konuşmada 'Onlar ev almak için başvuru yapıyor, biz onların parasıyla ev sahibi olacağız' dediği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A.’nın bağlantılı olduğu kişilerin de soruşturulduğu öğrenildi.

