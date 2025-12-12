20 Yaşındaki Hukuk Öğrencisi TOKİ Başvurusu Adı Altında 1 Milyonluk Vurgun Yaptı
Bursa’da 20 yaşındaki hukuk öğrencisi E.A., sahte TOKİ sitesiyle vatandaşları dolandırdı. Dolandırdığı vatandaşlara 'Uykum geldi, gidin polise şikâyet edin' diyen E.A. 10 günlük bir teknik takibin ardından siber polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin arkadaşına 'Onlar ev sahibi olmak için başvuru yapıyor, ben onların parasıyla ev sahibi oluyorum' şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
53 mağdur müracaatta bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mesajları ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın