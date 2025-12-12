Bu Markalara Dikkat: Dokuz Peynir ve Tereyağı Ürününde Taklit ve Tağşiş Tespit Edildi

Bakanlığın denetimlerde elde ettiği bulguların kamuoyuyla paylaşılması, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31. maddesinin 6. fıkrası gereği mümkün kılınıyor. Bu doğrultuda, 11 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesine, ürünün temel niteliğini olumsuz etkileyen içerik eksiklikleri nedeniyle bazı peynir ve tereyağı markaları da eklendi.