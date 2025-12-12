onedio
Bu Markalara Dikkat: Dokuz Peynir ve Tereyağı Ürününde Taklit ve Tağşiş Tespit Edildi

Bu Markalara Dikkat: Dokuz Peynir ve Tereyağı Ürününde Taklit ve Tağşiş Tespit Edildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.12.2025 - 12:02

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda dokuz farklı peynir ve tereyağı ürününde taklit ve tağşiş tespit edildiğini açıkladı.

Detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Tarım ve Orman Bakanlığı, yürüttüğü kontroller sonucunda dokuz farklı peynir ve tereyağı ürününde taklit ya da tağşiş tespit edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yürüttüğü kontroller sonucunda dokuz farklı peynir ve tereyağı ürününde taklit ya da tağşiş tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın denetimlerde elde ettiği bulguların kamuoyuyla paylaşılması, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31. maddesinin 6. fıkrası gereği mümkün kılınıyor. Bu doğrultuda, 11 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesine, ürünün temel niteliğini olumsuz etkileyen içerik eksiklikleri nedeniyle bazı peynir ve tereyağı markaları da eklendi.

Temel özelliği etkileyen içerik eksikliği nedeniyle eklenen peynir ve tereyağı markaları:

Temel özelliği etkileyen içerik eksikliği nedeniyle eklenen peynir ve tereyağı markaları:

  • Hanımın Çiftliği – Tereyağı (Antalya – Konyaaltı)

  • Gölcük – Tam yağlı taze kaşar peyniri, 500 gram (İzmir – Ödemiş)

  • YPS Süt – Tam yağlı taze Kars kelle kaşar peyniri (Kars – Merkez)

  • Tambulut – Tam yağlı taze kaşar peyniri (Kütahya – Gediz)

  • Türkbahçe Süt Ürünleri Geleneksel Tereyağı – Tereyağı (Tokat – Turhal)

  • Ertat – Yağlı taze kaşar peyniri (Aksaray – Ortaköy)

  • İbrahim Güner – Tam yağlı taze beyaz peynir (Aksaray – Ortaköy)

  • Kahraman Kahvaltılık – Tereyağı (HatayReyhanlı)

  • Işıklar Süt Ürünleri – Tereyağı (yüzde 80 süt yağı), 1 kilo (Trabzon – Akçaabat)

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
