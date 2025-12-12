Musluk Suyundan Farkı Kalmadı! Pet Şişelerde Satılan Sulara Güvenmeli miyiz?
Dünyada hızla artan şişelenmiş su tüketimi, yeni araştırmalarla birlikte yeniden tartışma konusu oldu. Birçok kişinin daha güvenli olduğuna inanarak tercih ettiği şişelenmiş suyun, musluk suyundan daha fazla kirletici madde içerebildiğini ortaya koyan bulgular, tüketici alışkanlıklarını sarsabilir... Uzmanlar, mikroplastiklerden kimyasal sızıntılara kadar uzanan risklerin, musluk suyunun aslında pek çok ülkede daha sıkı denetlendiğini ve çoğu zaman daha güvenli bir seçenek olduğunu gözler önüne serdiğini belirtiyor. Buyurun detaylara!
Musluk suyuna duyulan güvensizliğin artması, dünyanın birçok yerinde şişelenmiş suyu temel bir ihtiyaç gibi gösterse de bilimsel araştırmalar bu algıyı desteklemiyor.
Son yıllarda yapılan araştırmalar, şişelenmiş suyun çoğu zaman sanılandan daha az güvenli olabileceğini gösteriyor.
