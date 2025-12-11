onedio
Yapay Zeka Yılı! Time Dergisi 2025 İçin Yılın Kişisini Çifte Kapakla Duyurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
11.12.2025 - 17:07

Dünyaca ünlü Time dergisi 1927 yılından beri devam ettirdiği geleneğini sürdürerek 2025 yılı için yılın kişisini duyurdu. Her yılın Aralık ayında dünyaya en çok etkisi olan kişileri kapağına taşıyan Time'da bu kez birden fazla kişi vardı. Çifte kapakla duyurulan yılın kişileri iki ayrı kapak tasarımıyla duyuruldu. İlk kapakta yapay zeka'nın İngilizce baş harfleri AI yer alırken ikinci kapakta yapay zeka teknolojisine yön veren 8 kişi yer aldı.

Dünyanın merakla beklediği kapak yayımlandı.

İlk kapakta yapay zeka yer alırken ikinci kapakta yapay zeka devrimine yön veren 8 kişi, 1932 tarihli ünlü “Gökdelenin Tepesinde Öğle Yemeği” fotoğrafında resmedildi. 

Kapakta yer alan büyük teknoloji patronları şöyle;

Mark Zuckerberg (META CEO'su)

Elon Musk (X'in sahibi, Tesla ve SpaceX CEO'su)

Jensen Huang (NVIDIA kurucusu)

Sam Altman (OpenAI CEO'su)

Demis Hassabis (Google Deepmind CEO'su)

Lisa Su (AMD CEO'su)

Dario Amodei (Anthropic CEO'su)

Fei-Fei Li (Stanford İnsan Merkezli Yapay Zeka Enstitüsü Direktörü)

Adaylar arasında New York'un ilk müslüman belediye başkanı Mamdani ve Papa XIV. Leo yer alıyordu.

Geçtiğimiz yılın kapak ismi ise ABD Seçimleri'ni ikinci kez kazanan Donald Trump olmuştu. “Yılın Kişisi” 1927'den beri seçiliyor. Time’ın editör ekibine tarafından yapılan bu seçimde halka açık anketler düzenlense de son kararı Time'ın editörleri veriyor ve geçtiğimiz 12 ayda dünyaya en çok yön veren kişiler bu listede yer alıyor.

İçeriği yapay zeka yorumuyla izleyebilirsiniz;

Oğuzhan Kaya
