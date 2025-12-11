Yapay Zeka Yılı! Time Dergisi 2025 İçin Yılın Kişisini Çifte Kapakla Duyurdu
Dünyaca ünlü Time dergisi 1927 yılından beri devam ettirdiği geleneğini sürdürerek 2025 yılı için yılın kişisini duyurdu. Her yılın Aralık ayında dünyaya en çok etkisi olan kişileri kapağına taşıyan Time'da bu kez birden fazla kişi vardı. Çifte kapakla duyurulan yılın kişileri iki ayrı kapak tasarımıyla duyuruldu. İlk kapakta yapay zeka'nın İngilizce baş harfleri AI yer alırken ikinci kapakta yapay zeka teknolojisine yön veren 8 kişi yer aldı.
Dünyanın merakla beklediği kapak yayımlandı.
Adaylar arasında New York'un ilk müslüman belediye başkanı Mamdani ve Papa XIV. Leo yer alıyordu.
İçeriği yapay zeka yorumuyla izleyebilirsiniz;
