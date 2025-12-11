Kenan İmirzalıoğlu AKP Milletvekili Olarak Siyasete mi Atılacak?

Ünlü sanat ve spor insanlarının popülaritelerinin siyasette kullanılması ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada sık rastladığımız bir durum. Bazı sanatçılar siyasi pozisyonunu belli etmezken bazıları da gönül verdikleri siyasi oluşuma katılabiliyor. ABD'de yaşayan eski oyuncu Tolga Karel'in iddiasına göre ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu da AKP'ye katılacak. Karel, İmirzalıoğlu'nun siyasete ne zaman atılacağına dair bilgi de verdi.