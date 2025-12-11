onedio
Kenan İmirzalıoğlu AKP Milletvekili Olarak Siyasete mi Atılacak?

11.12.2025 - 16:39

Ünlü sanat ve spor insanlarının popülaritelerinin siyasette kullanılması ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada sık rastladığımız bir durum. Bazı sanatçılar siyasi pozisyonunu belli etmezken bazıları da gönül verdikleri siyasi oluşuma katılabiliyor. ABD'de yaşayan eski oyuncu Tolga Karel'in iddiasına göre ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu da AKP'ye katılacak. Karel, İmirzalıoğlu'nun siyasete ne zaman atılacağına dair bilgi de verdi.

Yaprak Dökümü'ndeki Oğuz karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı Tolga Karel yıllardır yaşamına ABD'de devam ediyor.

Yavuz Sultan Selim, Bir Zamanlar Osmanlı, Kanıt gibi dizilerle de popülerliğini katlayan Karel, 2016'dan beri ABD'de yaşıyor. Ancak sosyal medya hesaplarından Türkiye'deki sektöre dair bazı iddialarla gündeme geliyor.

Karel'in iddiası ise uzun yıllardır tanıdığını söylediği Kenan İmirzalıoğlu hakkındaydı.

ABD'ye yerleşen eski oyuncu '2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım. Hanımı Sinem de okul arkadaşımdır. İstek Vakfı'ndan... Siz onu oyuncu olarak tanırsınız ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi. Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun' dedi.

