Sefo'yu Yedirmemeye Ant İçen Demet Akalın, Yılın Müzik İnsanı Ödülünü Alan Çakal'a Laf Soktu!
GQ Man of The Year gecesinde 'Yılın Müzik İnsanı' ödülününün Çakal'a verildiğini öğrenen Demet Akalın, sinirlerine hakim olamadı. Sefo'yu korudu, Çakal'a ve organizasyona fena laf soktu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Dün gece gerçekleşen GQ Men of The Year Ödül töreni her sene olduğu gibi, bu sene de sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Geçtiğimiz günlerde Spotify'ın en çok dinlenen sanatçısı ve şarkısının sahibi çıkan Blok3'e laf atan Demet Akalın, bu sefer de Çakal'a çıkıştı.
