Sefo'yu Yedirmemeye Ant İçen Demet Akalın, Yılın Müzik İnsanı Ödülünü Alan Çakal'a Laf Soktu!

Sefo'yu Yedirmemeye Ant İçen Demet Akalın, Yılın Müzik İnsanı Ödülünü Alan Çakal'a Laf Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.12.2025 - 14:38

GQ Man of The Year gecesinde 'Yılın Müzik İnsanı' ödülününün Çakal'a verildiğini öğrenen Demet Akalın, sinirlerine hakim olamadı. Sefo'yu korudu, Çakal'a ve organizasyona fena laf soktu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Dün gece gerçekleşen GQ Men of The Year Ödül töreni her sene olduğu gibi, bu sene de sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Dün gece gerçekleşen GQ Men of The Year Ödül töreni her sene olduğu gibi, bu sene de sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Tüm gece ünlüler geçidine dönen törendeki kombinler ve kırmızı halı röportajları konuşulurken, ödüllerin dağıtıldığı anlarda da sosyal medyada birtakım tartışmalar yaşandı. 

Bazı isimlerin, bazı ödülleri hak etmediği öne sürüldü, kimisi de sonuçlardan gayet memnun, Türkiye'nin sevilen ödül töreninin keyfini çıkarma peşindeydi. 

Kaçıran olduysa, 'Yılın Müzik İnsanı' ödülü de Çakal ismiyle tanıdığımız Emirhan Çakal'a verilmişti. Bu sene Şeker Oğlan isimli bir şarkı çıkaran Çakal, bir de Serdar Ortaç'la 'Göçebe' şarkısına düet yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Spotify'ın en çok dinlenen sanatçısı ve şarkısının sahibi çıkan Blok3'e laf atan Demet Akalın, bu sefer de Çakal'a çıkıştı.

Geçtiğimiz günlerde Spotify'ın en çok dinlenen sanatçısı ve şarkısının sahibi çıkan Blok3'e laf atan Demet Akalın, bu sefer de Çakal'a çıkıştı.

Bu senenin en çok dinlenilen şarkılarından biri hiç şüphesiz Demet Akalın ve Sefo'nun 'Yerinde Dur'uydu.

Çakal'ın 'Yılın Müzik İnsanı' ödülünü almasına çok sinirlenen Demet Akalın, 'Onun yerinde olsam kıyameti koparırdım, boşver abla takdir Allah'ın ve halkın diyor! Bu senenin şarkısını yapan genç Sefo'dur, müzik adamı da odur! İlla çiğimden çıkartacaksınız beni! Bana da yıllar önce Türkan'la ödül vermek istemişlerdi, bestecisine verdik dediler! Babaları okudu ya sanki!' diyerek Çakal'a da organizasyona da laf soktu.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
