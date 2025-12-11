Sefo'yu Yedirmemeye Ant İçen Demet Akalın, Yılın Müzik İnsanı Ödülünü Alan Çakal'a Laf Soktu!

Bu senenin en çok dinlenilen şarkılarından biri hiç şüphesiz Demet Akalın ve Sefo'nun 'Yerinde Dur'uydu.

Çakal'ın 'Yılın Müzik İnsanı' ödülünü almasına çok sinirlenen Demet Akalın, 'Onun yerinde olsam kıyameti koparırdım, boşver abla takdir Allah'ın ve halkın diyor! Bu senenin şarkısını yapan genç Sefo'dur, müzik adamı da odur! İlla çiğimden çıkartacaksınız beni! Bana da yıllar önce Türkan'la ödül vermek istemişlerdi, bestecisine verdik dediler! Babaları okudu ya sanki!' diyerek Çakal'a da organizasyona da laf soktu.