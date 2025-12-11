Influencer Mine Mücahid'in GQ Men of The Year Kombini "Konuşulmak İçin Her Şeyi Yapmış" Dedirtti!

Zaman içerisinde büyük bir değişim geçiren Mine Mücahid'in TikTok'ta 480 binin üstünde, Instagram'da ise 180 binin üstünde takipçisi bulunuyor. Bununla beraber videoları, milyonlar tarafından izleniyor ve bir anda gündeme oturabiliyor.

Bu sefer de GQ gecesi serüveniyle gündemimizde kendisi!