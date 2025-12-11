Influencer Mine Mücahid'in GQ Men of The Year Kombini "Konuşulmak İçin Her Şeyi Yapmış" Dedirtti!
Dün gece gerçekleşen ve ünlüler geçidine dönüşen GQ Men of The Year gecesine influencer Mine Mücahid de katıldı. Kırmızı halıda boy gösteren Mine Mücahid tarzıyla dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
TikTok'ta yaptığı kombin videoları ile fenomen olan Mine Mücahid'e denk gelmişsinizdir.
Dün sosyal medya hesabıdan yeni ısmarladığı elbisesini açıp giydiği bir video paylaşan Mine Mücahid, o elbiseyi GQ gecesinde de giydi.
Buyurun, önce GQ kırmızı halısında Mine Mücahid'i görelim.
Sonra da kimler ne demiş ona bakalım!
