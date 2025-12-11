onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Influencer Mine Mücahid'in GQ Men of The Year Kombini "Konuşulmak İçin Her Şeyi Yapmış" Dedirtti!

Influencer Mine Mücahid'in GQ Men of The Year Kombini "Konuşulmak İçin Her Şeyi Yapmış" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.12.2025 - 11:16

Dün gece gerçekleşen ve ünlüler geçidine dönüşen GQ Men of The Year gecesine influencer Mine Mücahid de katıldı. Kırmızı halıda boy gösteren Mine Mücahid tarzıyla dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TikTok'ta yaptığı kombin videoları ile fenomen olan Mine Mücahid'e denk gelmişsinizdir.

TikTok'ta yaptığı kombin videoları ile fenomen olan Mine Mücahid'e denk gelmişsinizdir.

Zaman içerisinde büyük bir değişim geçiren Mine Mücahid'in TikTok'ta 480 binin üstünde, Instagram'da ise 180 binin üstünde takipçisi bulunuyor. Bununla beraber videoları, milyonlar tarafından izleniyor ve bir anda gündeme oturabiliyor. 

Bu sefer de GQ gecesi serüveniyle gündemimizde kendisi!

Dün sosyal medya hesabıdan yeni ısmarladığı elbisesini açıp giydiği bir video paylaşan Mine Mücahid, o elbiseyi GQ gecesinde de giydi.

Dün sosyal medya hesabıdan yeni ısmarladığı elbisesini açıp giydiği bir video paylaşan Mine Mücahid, o elbiseyi GQ gecesinde de giydi.

Kimilerinin çok beğendiği Mine Mücahid, kimilerininde GQ gecesine fazlasıyla iddialı bir elbiseyle katıldığı için 'Konuşulmak için yapıyor' yorumlarında bulunmasına sebep oldu.

Buyurun, önce GQ kırmızı halısında Mine Mücahid'i görelim.

Sonra da kimler ne demiş ona bakalım!

Sonra da kimler ne demiş ona bakalım!
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın