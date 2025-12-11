onedio
Sevgilisiyle Arasında 16 Yaş Fark Olan İbrahim Selim'den Eleştirilere Romantik Yorum!

Lila Ceylan
11.12.2025 - 10:45

Birkaç gün önce yeni bir aşka yelken açtığını cümle aleme duyuran İbrahim Selim, yeni sevgilisi Ayşe Keten'le GQ Men of The Year gecesine beraber katıldı. 

Aralarındaki 16 yaş farka gelen eleştiriler hakkında ne düşündüğü sorulan İbrahim Selim, oldukça romantik bir cevap verdi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ünlü oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, kariyerinde parıl parıldarken, geçtiğimiz günlerde aşkla da parlamaya başladı!

Bugüne dek hep tutkulu fakat kısa süreli aşklar yaşayan İbrahim Selim, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeni bir aşka yelken açtığını belli etmişti.

Kısa süre içerisinde aşk pozlarını da paylaşan İbrahim Selim'in sevgilisi Ayşe Keten'le arasındaki 16 yaş farkı her zaman olduğu gibi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. 

Yıllardır aşkın yaşının olmadığı kanıtlansa da mesele olan durum, GQ gecesine yeni aşkıyla katılan İbrahim Selim'e soruldu.

Muhabirlerin "Yaş farkı çok konuşuluyor" demesi üzerine, "Neden?" diyerek cevap veren İbrahim Selim, sevgilisinin elini sıkı sıkı tutarken oldukça romantik bir cevap verdi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
