Sevgilisiyle Arasında 16 Yaş Fark Olan İbrahim Selim'den Eleştirilere Romantik Yorum!
Birkaç gün önce yeni bir aşka yelken açtığını cümle aleme duyuran İbrahim Selim, yeni sevgilisi Ayşe Keten'le GQ Men of The Year gecesine beraber katıldı.
Aralarındaki 16 yaş farka gelen eleştiriler hakkında ne düşündüğü sorulan İbrahim Selim, oldukça romantik bir cevap verdi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Ünlü oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, kariyerinde parıl parıldarken, geçtiğimiz günlerde aşkla da parlamaya başladı!
Muhabirlerin "Yaş farkı çok konuşuluyor" demesi üzerine, "Neden?" diyerek cevap veren İbrahim Selim, sevgilisinin elini sıkı sıkı tutarken oldukça romantik bir cevap verdi.
