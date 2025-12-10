onedio
Beklenti Büyüktü: GQ Men of The Year Gecesine Sevgilisiyle Katılan Sinem Ünsal Tarzıyla Fena Sınıfta Kaldı!

Beklenti Büyüktü: GQ Men of The Year Gecesine Sevgilisiyle Katılan Sinem Ünsal Tarzıyla Fena Sınıfta Kaldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.12.2025 - 22:13

2025'in en popüler isimlerinden biri olan Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025 gecesinde sevgilisi Berk Cankat'la boy gösterdi. 

Uzak Şehir'in parlak yıldızının sevenlerini kendisinden müthiş bir kombin beklerken Sinem Ünsal beyaz elbisesini siyah elbiselerle taamladığı look'u sosyal medyada fena sınıfta kaldı... 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son zamanların en popüler, en gözde isimleri arasında hiç şüphesiz Sinem Ünsal yer alıyor.

Son zamanların en popüler, en gözde isimleri arasında hiç şüphesiz Sinem Ünsal yer alıyor.

İki sezondur reytinglerde zirveyi elden bırakmayan Uzak Şehir dizisinin Alya'sına hayat veren Sinem Ünsal, daha önce de birçok başarılı işte yer almış olmasına rağmen asıl çıkışını Uzak Şehir'le yapmış oldu. 

Daha önce Mucize Doktor'da Taner Ölmez'le yakaladığı uyumla hayran bırakan Sinem Ünsal, Uzak Şehir'de Ozan Akbaba'yla partnerliğiyle resmen fırtınalar estirdi. 

E haliyle, bu gece gerçekleşen GQ Men of The Year gecesinde en merak edilen isimlerden biri de oydu. Sosyal medya kullanıcıları saatlerdir Sinem'in nasıl bir kombinle geceye katılacağını görmeyi bekliyordu.

Ve o an geldi. Geldi gelmesine ama bir tık pişman olundu...

Ve o an geldi. Geldi gelmesine ama bir tık pişman olundu...

GQ Men of The year 2025 gecesine sevgilisi Berk Cankat'la katılan Sinem Ünsal'ın tuhaf kol kesimli beyaz, uzun elbisesi ayrı, bu bembeyazlığa nasıl olduysa yakıştırıp taktığı simsiyah eldivenler ayrı göz kanattı. 

Kameralar karşısına Berk Cankat'la geçen Sinem Ünsal, oldukça aşık ve mutlu gözükse de tarzıyla büyük sınıfta kaldı!

Buyurun, önce Berk Cankat'la aşka geldikleri anları beraber görelim ve Sinem Ünsal'a şöyle boydan bir bakalım!

Sonra da yorumlara göz atalım!

Sonra da yorumlara göz atalım!
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
