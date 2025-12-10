Beklenti Büyüktü: GQ Men of The Year Gecesine Sevgilisiyle Katılan Sinem Ünsal Tarzıyla Fena Sınıfta Kaldı!

İki sezondur reytinglerde zirveyi elden bırakmayan Uzak Şehir dizisinin Alya'sına hayat veren Sinem Ünsal, daha önce de birçok başarılı işte yer almış olmasına rağmen asıl çıkışını Uzak Şehir'le yapmış oldu.

Daha önce Mucize Doktor'da Taner Ölmez'le yakaladığı uyumla hayran bırakan Sinem Ünsal, Uzak Şehir'de Ozan Akbaba'yla partnerliğiyle resmen fırtınalar estirdi.

E haliyle, bu gece gerçekleşen GQ Men of The Year gecesinde en merak edilen isimlerden biri de oydu. Sosyal medya kullanıcıları saatlerdir Sinem'in nasıl bir kombinle geceye katılacağını görmeyi bekliyordu.