Beklenti Büyüktü: GQ Men of The Year Gecesine Sevgilisiyle Katılan Sinem Ünsal Tarzıyla Fena Sınıfta Kaldı!
2025'in en popüler isimlerinden biri olan Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025 gecesinde sevgilisi Berk Cankat'la boy gösterdi.
Uzak Şehir'in parlak yıldızının sevenlerini kendisinden müthiş bir kombin beklerken Sinem Ünsal beyaz elbisesini siyah elbiselerle taamladığı look'u sosyal medyada fena sınıfta kaldı...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Son zamanların en popüler, en gözde isimleri arasında hiç şüphesiz Sinem Ünsal yer alıyor.
Ve o an geldi. Geldi gelmesine ama bir tık pişman olundu...
Buyurun, önce Berk Cankat'la aşka geldikleri anları beraber görelim ve Sinem Ünsal'a şöyle boydan bir bakalım!
Sonra da yorumlara göz atalım!
