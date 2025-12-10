GQ Men of The Year 2025 Gecesine Giriş Yapan Mert Yazıcıoğlu Timeline'ı Aleve Verdi!
Son yılların en popüler isimlerinden biri olan Mert Yazıcıoğlu, merakla beklenen GQ Man of The Year gecesine havalı bir giriş yaptı! Sosyal medya ayağa kalktı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz sene Kızıl Goncalar'daki Cüneyd rolünde inanılmaz bir performans sergileyen Mert Yazıcıoğlu, milyonların kalbini çaldı.
Bu gece gerçekleşen GQ Men of The Year gecesinde boy gösteren Mert Yazıcıoğlu, timeline'ı resmen ayağa kaldırdı!
Buyurun, kimler neler demiş beraber görelim!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
