GQ Men of The Year 2025 Gecesine Giriş Yapan Mert Yazıcıoğlu Timeline'ı Aleve Verdi!

GQ Men of The Year 2025 Gecesine Giriş Yapan Mert Yazıcıoğlu Timeline'ı Aleve Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.12.2025 - 21:40

Son yılların en popüler isimlerinden biri olan Mert Yazıcıoğlu, merakla beklenen GQ Man of The Year gecesine havalı bir giriş yaptı! Sosyal medya ayağa kalktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz sene Kızıl Goncalar'daki Cüneyd rolünde inanılmaz bir performans sergileyen Mert Yazıcıoğlu, milyonların kalbini çaldı.

Geçtiğimiz sene Kızıl Goncalar'daki Cüneyd rolünde inanılmaz bir performans sergileyen Mert Yazıcıoğlu, milyonların kalbini çaldı.

AŞK 101'le hayatımıza giren ve tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu'yla yaşadığı aşk ve olaylı, ihanetli ayrılığıyla popülaritesini arşa çıkarmıştı. 

Kızıl Goncalar'daki Cüneyd rolüyle zirveye çıkan Mert Yazıcıoğlu, dizi final yaptıktan sonra da kariyere tam gaz devam demiş, Kuruluş Orhan'la el sıkışmıştı. 

Şimdilerde reytingleri alt üst eden dizinin yegane izlenme sebeplerinden biri olan Mert Yazıcıoğlu, merakla beklenen girişini geçtiğimiz dakikalarda yaptı!

Bu gece gerçekleşen GQ Men of The Year gecesinde boy gösteren Mert Yazıcıoğlu, timeline'ı resmen ayağa kaldırdı!

Buyurun, kimler neler demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler neler demiş beraber görelim!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

