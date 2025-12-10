onedio
Şiddet Gördüğünü Söylemişti: Yıldız Asyalı, Eşinin Son Hamlesiyle Soluğu Yeniden Karakolda Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.12.2025 - 19:46

Eşi tarafından darp edildiğini iddia eden ünlü oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci'nin son hamlesiyle soluğu yeniden karakolda aldı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir dönemin efsane aile dizilerinde rol alan ve o dönem milyonların kalbini çalan Yıldız Asyalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla korkutmuştu.

Yaklaşık 7 ay önce, 16 Mayıs'ta sessiz sedasız bir evlilik yapan Yıldız Asyalı, o günden bugüne gözden daha uzak kalmayı tercih etmişti. 

Oyunculuktan elini eteğini yıllar önce çeken Yıldız Asyalı, son zamanlarda müzisyenliğiyle, kemanıyla verdiği konserlerle gündeme geliyordu.

Birkaç gün önce, gece saatlerinde sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Yıldız Asyalı, darp edildiğini iddia etmişti.

7 aylık eşi Mustafa Semih Demirci'nin kendisine şiddet uyguladığını, yüzünde ve boynundaki yaraların izini paylaşarak duyuran Yıldız Asyalı, paylaşımına da, 'Kocam tarafından darp edildim.' notunu düşmüştü.

Hemen ertesi gün Gel Konuşalım'a bağlanan, ayrıca Ekol TV'ye de röportaj veren Yıldız Asyalı, eşinin yüzüğüyle yüzüne vurduğunu, terastan aşağı atmaya çalıştığını ve öğretmeninin hediye ettiği kemanın yaylarını parçaladığını iddia etmişti.

Yıldız Asyalı, tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu’na yeni açıklamalarda bulundu.

