Sünnetinde Takılan Altınlarda Gözü Kalan Enis Arıkan'dan Bi' Küçük Hırsızlık İtirafı!

Lila Ceylan
10.12.2025 - 18:48

YouTube'da 'Boş Ders' isimli yeni bir programa başlayan Enis Arıkan, Aybüke Pusat'ı ağırladığı bölümde sünneti ve sünnet altınlarıyla ilgili güldüren bir itirafta bulundu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Hayatımıza girdiği günden beri muhteşem enerjisi ve samimiyetiyle gönüllerde taht kuran Enis Arıkan, yeni bir programa başladı.

YouTube Kafa TV'de yayınlanan 'Enis Arıkan ile Boş Ders'in ilk bölüm konuğu Çağla Şıkel olmuştu. 

Enis Arıkan, taze programının yeni bölümünde boykot paylaşımları sebebiyle zorlu bir süreç geçiren Aybüke Pusat'ı ağırlamıştı. Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Aybüke Pusat'ın konuk olduğu bölüm, kısa sürede büyük dikkat çekti. 

Programdan birçok kesit sosyal medyada dolaşmaya başladı. Enis Arıkan'ın Ankaralılara şok geçirten Aspava potu da o anlardan biriydi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Enis Arıkan, bu sefer aynı programdan bir başka kesitle; sünneti ve sünnet altınlarıyla ilgili itiraflarıyla gündeme oturdu.

'Bana çok altın takıldı. Abi bir gün evdeyken düşündüm, bu altınlar benim! Annemin değil! Bu altınlar benim hakkım ve hafta sonları hamburger yemeye gitmek istiyorum. O zaman yeşil lens vardı, çok pahalıydı. Almak istiyorum! Ve gittim anamın çantasından bir büyük altın aldım çünkü o benim altınım. Bence! Ben hırsızım... Kadıköy'e gittim, 'Bey amca bunu bozar mısınız?' dedim. Verdi bana işte 2 bin lira. Ben onun tadına bir vardım, lensleri taktım gözüme. Dedim ki en iyi kuaföre niye gitmiyorum? Allah canımı alsın, en az 20 altın falan bozdurdum ve benim zavallı anam hiç anlamadı! Ama benimki kesildi ve o benimkiydi, yani onların hepsi benimdi!' diyerek seyirciyi kahkahaya boğdu. 

Çok da haklı bir isyandı bizce, annenizin kesesine bereket olsun!😂

İşte o anlar:

