Sünnetinde Takılan Altınlarda Gözü Kalan Enis Arıkan'dan Bi' Küçük Hırsızlık İtirafı!

'Bana çok altın takıldı. Abi bir gün evdeyken düşündüm, bu altınlar benim! Annemin değil! Bu altınlar benim hakkım ve hafta sonları hamburger yemeye gitmek istiyorum. O zaman yeşil lens vardı, çok pahalıydı. Almak istiyorum! Ve gittim anamın çantasından bir büyük altın aldım çünkü o benim altınım. Bence! Ben hırsızım... Kadıköy'e gittim, 'Bey amca bunu bozar mısınız?' dedim. Verdi bana işte 2 bin lira. Ben onun tadına bir vardım, lensleri taktım gözüme. Dedim ki en iyi kuaföre niye gitmiyorum? Allah canımı alsın, en az 20 altın falan bozdurdum ve benim zavallı anam hiç anlamadı! Ama benimki kesildi ve o benimkiydi, yani onların hepsi benimdi!' diyerek seyirciyi kahkahaya boğdu.

Çok da haklı bir isyandı bizce, annenizin kesesine bereket olsun!😂