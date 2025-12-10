Sünnetinde Takılan Altınlarda Gözü Kalan Enis Arıkan'dan Bi' Küçük Hırsızlık İtirafı!
YouTube'da 'Boş Ders' isimli yeni bir programa başlayan Enis Arıkan, Aybüke Pusat'ı ağırladığı bölümde sünneti ve sünnet altınlarıyla ilgili güldüren bir itirafta bulundu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatımıza girdiği günden beri muhteşem enerjisi ve samimiyetiyle gönüllerde taht kuran Enis Arıkan, yeni bir programa başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Enis Arıkan, bu sefer aynı programdan bir başka kesitle; sünneti ve sünnet altınlarıyla ilgili itiraflarıyla gündeme oturdu.
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın