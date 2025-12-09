onedio
Alem Dergisi Davetinde Pozdan Poza Giren Ece Sükan Elbisesiyle Dikkat Çekti!

Alem Dergisi Davetinde Pozdan Poza Giren Ece Sükan Elbisesiyle Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.12.2025 - 23:56

Ünlü model ve sunucu, aynı zamanda da moda editörü olan Ece Sükan, Alem Dergisi'nin davetinde boy gösterdi. Elbisesiyle dikkat çeken Ece Sükan pozdan poza girdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Eski model ve sunucu, şimdilerde birkaç dizi film projesinde de yer alan Ece Sükan'ı mutlaka tanırsınız.

Eski model ve sunucu, şimdilerde birkaç dizi film projesinde de yer alan Ece Sükan'ı mutlaka tanırsınız.

En son Çağatay Ulusoy'la beraber Terzi dizisinde izlediğimiz, aynı zamanda da moda editörlüğü yapan Ece Sükan, katıldığı defileler ve davetlerdeki kombinleriyle sık sık gündem oluyor. 

Kusursuz, yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliğiyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Ece Sükan, bazen iddialı bazen de modada çığır açan parçalarla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz saatlerde de Alem Dergisi'nin davetinde boy gösterdi kendisi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
