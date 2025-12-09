Alem Dergisi Davetinde Pozdan Poza Giren Ece Sükan Elbisesiyle Dikkat Çekti!
Ünlü model ve sunucu, aynı zamanda da moda editörü olan Ece Sükan, Alem Dergisi'nin davetinde boy gösterdi. Elbisesiyle dikkat çeken Ece Sükan pozdan poza girdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Eski model ve sunucu, şimdilerde birkaç dizi film projesinde de yer alan Ece Sükan'ı mutlaka tanırsınız.
Geçtiğimiz saatlerde de Alem Dergisi'nin davetinde boy gösterdi kendisi.
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
