Annesini Yine ve Yeniden Görmezden Gelen Reynmen'in Eşinin "Halinden Memnun" Bakışları Dikkat Çekti!
Yaklaşık 7 ay önce annesiyle küsen Reynmen, en son doğum gününde annesinin kutlama paylaşımını görmezden gelmeyi tercih etmiş, bunun üzerine Nasibe Yılmaz sitem dolu bir canlı yayın yapmıştı.
Annesiyle küslüğü ve annesinin doğum günü sitemi sorulan Reynmen, yine sessizliği tercih ederken eşi Emire Cansu'nun imalı bakışları dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Neredeyse 7 ay oldu; Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'ın Hadise yorumları ortalığı ayağa kaldırmış, ana oğulun küsmesine sebep olmuştu.
Nasibe Yılmaz, kendisini silen oğlu ve gelinine hemen hemen her gün göndermede bulundu, sosyal medya hesabından oldukça manidar paylaşımlar yaptı, yapmaya da devam ediyor.
Geçtiğimiz saatlerde bir davette görüntülenen Reynmen ve eşi Cansu Emire Kurtaran'a anne Nasibe Yılmaz soruldu.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
Annesi de Reynmen paylaşım yapsın diye kutlamış evladının doğum gününü
hadise yüzünden annesine küstü annesini üzüyor saygısızlık yapıyor deniz baykal zihniyetli