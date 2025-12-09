Annesini Yine ve Yeniden Görmezden Gelen Reynmen'in Eşinin "Halinden Memnun" Bakışları Dikkat Çekti!

Reynmen'e düşkünlüğüyle magazinde nam salmış olan Nasibe Yılmaz'ın Hadise’nin sahne performansıyla ilgili 'Mide bulandırıcı! Bu paranın bereketi olmaz!' yorumu, oğlu Reynmen ve gelini Emire Cansu Kurtaran ile arasını bozmuştu.

Nasıl olduğunu hiçbirimiz anlamadık ama mesele bir anda evrilip çevrilip kaynana gelin çatışması ve bu sebeple arası bozulan anne oğul olayına dönmüştü!