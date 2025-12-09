onedio
Annesini Yine ve Yeniden Görmezden Gelen Reynmen'in Eşinin "Halinden Memnun" Bakışları Dikkat Çekti!

Annesini Yine ve Yeniden Görmezden Gelen Reynmen'in Eşinin "Halinden Memnun" Bakışları Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.12.2025 - 22:54

Yaklaşık 7 ay önce annesiyle küsen Reynmen, en son doğum gününde annesinin kutlama paylaşımını görmezden gelmeyi tercih etmiş, bunun üzerine Nasibe Yılmaz sitem dolu bir canlı yayın yapmıştı. 

Annesiyle küslüğü ve annesinin doğum günü sitemi sorulan Reynmen, yine sessizliği tercih ederken eşi Emire Cansu'nun imalı bakışları dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Neredeyse 7 ay oldu; Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz'ın Hadise yorumları ortalığı ayağa kaldırmış, ana oğulun küsmesine sebep olmuştu.

Reynmen'e düşkünlüğüyle magazinde nam salmış olan Nasibe Yılmaz'ın Hadise’nin sahne performansıyla ilgili 'Mide bulandırıcı! Bu paranın bereketi olmaz!' yorumu, oğlu Reynmen ve gelini Emire Cansu Kurtaran ile arasını bozmuştu.

Nasıl olduğunu hiçbirimiz anlamadık ama mesele bir anda evrilip çevrilip kaynana gelin çatışması ve bu sebeple arası bozulan anne oğul olayına dönmüştü!

Nasibe Yılmaz, kendisini silen oğlu ve gelinine hemen hemen her gün göndermede bulundu, sosyal medya hesabından oldukça manidar paylaşımlar yaptı, yapmaya da devam ediyor.

Belki denk gelmişsinizdir, sık sık TikTok yayını açan, Instagram'da da sert özlü sözler paylaşan Nasibe Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Reynmen'in doğum gününde oğlunu kutladığı bir hikaye paylaşmıştı. 

Reynmen, gün boyunca kendisini paylaşan tüm arkadaş ve yakınlarını hikayesine ekledi ama annesini bunun dışında bıraktı. 

Bunun üzerine TikTok'ta canlı yayın açan Nasibe Yılmaz, oğluna sitemini açıkça dile getirmiş, 'Demek ki canı paylaşmak istemedi, ben de kaldırdım hikayeyi. Üzülmüyor muyum? Tabii ki üzüldüm ama herkesin yolu açık olsun. Zamanı ve ilahi adaleti bekliyorum' açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde bir davette görüntülenen Reynmen ve eşi Cansu Emire Kurtaran'a anne Nasibe Yılmaz soruldu.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Reklam
İlknur Duru Defne

Annesi de Reynmen paylaşım yapsın diye kutlamış evladının doğum gününü

Kedi Topu

hadise yüzünden annesine küstü annesini üzüyor saygısızlık yapıyor deniz baykal zihniyetli