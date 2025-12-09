onedio
Haberler
TV
Sürpriz İsim de Kadroda: O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel Jürilerinin Belli Olduğu İddia Edildi!

Sürpriz İsim de Kadroda: O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel Jürilerinin Belli Olduğu İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.12.2025 - 22:02

Her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir heyecanla beklenen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü için sürpriz bir isme teklif gittiği ve jüri kadrosunun da belli olduğu iddia edildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yılbaşını evde geçirenlerin klasiği senelerdir sabit biliyorsunuz!

Eğer pijama terlik televizyon modunda takılacaksak, adresimiz bellli; illaki TV8'i açıp, birbirinden ünlü isimlerin şarkı performanslarını ve yılda bir gerçekleşen bu büyük ünlü buluşmasında yaşananları merak ediyoruz!

Her sene de istediğimizi alıyoruz hakikaten. En çok konuşulan, en popüler isimleri bir araya toplayan Acun Ilıcalı'nın yılbaşı programı için seçtiği isimler hep, tam da bu sıralarda merak konusu oluyor!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüne günler kala yarışmacı ünlüler bir bir açıklanmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde önce Teşkilat dizisinin başrolü Rabia Soytürk'ün, sonra da Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in yarışmacılar arasında olacağını öğrenmiştik. Hatta Feyza Civelek'in yarışmaya özel dans dersleri almaya başladığı da iddialar arasındaydı.

Son çıkan iddialara göre O Ses Türkiye 2026 Yılbaşı Özel programının jüri üyeleri de belli oldu. Gupse Özay'a sürpriz bir teklif gittiği iddiası kulislerde dolaşırken, Gupse'den kabul geldiği ve bu sene jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise ve Acun Ilıcalı ile beraber oturacağı iddia edildi.

