Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman Partneri Burak Yörük'e "Abi" Diye Hitap Ettiği İçin Linç Yedi

Lila Ceylan
09.12.2025 - 19:19

Taşacak Bu Deniz'in kısa sürede milyonlar tarafından sevilen genç yıldızı Ava Yaman, partneri Burak Övüç'e 'abi' diye hitap ettiği için linç yedi. 

Ava Yaman'ın linçlendiğini gören sosyal medya kullanıcıları kendini tutamadı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yayın hayatına bu sezon başlayan Taşacak Bu Deniz, anında favorilerden biri olmayı başardı.

TRT'nin fenomen dizisi, yayın hayatına başladığı ilk haftada Kızılcık Şerbeti'ni tahtından etmiş, reyting sıralamasında yenilmezliğini 2 sezondur sürdüren Uzak Şehir'i bile ufaktan sollamaya başlamıştı. 

TRT 1 ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Taşacak Bu Deniz'de en dikkat çeken isimlerden biri de dizide Eleni karakterine hayat veren 19 yaşındaki genç oyuncu Ava Yaman olmuştu. 

Duru güzelliği ve oyunculuk performansıyla milyonları kendine hayran bırakan Ava Yaman, partneri Burak Yörük'le ilgili sözleri sebebiyle geçtiğimiz saatlerde durduk yere linç yedi.

Ava Yaman'ın Taşacak Bu Deniz'de sevgilisi Oruç Furtuna'yı canlandıran, kendisinden 11 yaş büyük partneri Burak Yörük'e "abi" diye hitap etmesi birilerini nedense rahatsız etti.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
