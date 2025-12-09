onedio
Kaya Çilingiroğlu'nun Kendisinden 26 Yaş Küçük Sevgilisi, Hem Kızı Hem de Eski Aşklarına Benzetildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.12.2025 - 21:09

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Aslım Kan'la Mood Ödül Töreni'nde görüntülendi. Yeni aşkı, kızı Zehra Çilingiroğlu'na benzetildi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hülya Avşar'ın eski eşi, eski yüzücü ve spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nu tanımayan yoktur.

Halen sık sık ekranlarda gördüğümüz Kaya Çilingiroğlu, Türkiye'nin en güzel kadını kabul edilen Hülya Avşar'la 1997 yılında evlenmişti. Bu evlilikle beraber popülaritesi de artan Kaya Çilingiroğlu, 1998 yılında kızları Hülya Avşar'la Zehra'yı kucağına almış, magazinin baş sayfalarında yer almıştı. 

2005 yılında boşanmaya karar veren çiftin boşanma süreci epey olaylı geçmişti. Kaya Çilingiroğlu, yıllar boyu hafızalardan silinmeyecek bir gafa imza atmış, Hülya Avşar'ı Feraye Tanyolaç'la aldattığını kendi kendine itiraf etmişti. 

Ferrari'sini soran muhabirlere, 'Siz Feraye'yi nereden tanıyorsunuz?' diyen Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç'la evlenip ayrıldıktan sonra da hep çaplınlıklarıyla konuşuldu.

Birkaç ay önce Kaya Çilingiroğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti.

Kendisinden 26 yaş küçük Aslım Kan'la aşk yaşadığı ortaya çıkan Kaya Çilingiroğlu, yine tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 

Son görüntülendiklerinde de gülücükler saçan çift, bu sefer Mood Ödül Töreni'nde şık şıkıdım görüntülendi!

Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisi Aslım Kan, saçları ve davet tarzıyla kızı Zehra Çilingiroğlu'na benzetildi. Ayrıca Kan'ı Feraye Tanyolaç ve Hülya Avşar'a benzetenler de oldu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
