Kaya Çilingiroğlu'nun Kendisinden 26 Yaş Küçük Sevgilisi, Hem Kızı Hem de Eski Aşklarına Benzetildi!
Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Aslım Kan'la Mood Ödül Töreni'nde görüntülendi. Yeni aşkı, kızı Zehra Çilingiroğlu'na benzetildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hülya Avşar'ın eski eşi, eski yüzücü ve spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nu tanımayan yoktur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birkaç ay önce Kaya Çilingiroğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti.
Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisi Aslım Kan, saçları ve davet tarzıyla kızı Zehra Çilingiroğlu'na benzetildi. Ayrıca Kan'ı Feraye Tanyolaç ve Hülya Avşar'a benzetenler de oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın