Yağız Can Konyalı, Derya Baykal'ın Kızı Derya Şensoy'a Evlenme Teklifi Etti!
Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy evlilik teklifi aldı. 10 aylık ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar veren çiftin pozları gündem oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Derya Baykal’ın oyuncu kızı Derya Şensoy, bir süredir kendisi gibi oyuncu Yağız Can Konyalı ile birliktelik yaşıyor.
Yaklaşık 10 aydır beraber olan ikili evlenmeye karar verdi!
