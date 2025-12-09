onedio
Yağız Can Konyalı, Derya Baykal'ın Kızı Derya Şensoy'a Evlenme Teklifi Etti!

Yağız Can Konyalı, Derya Baykal'ın Kızı Derya Şensoy'a Evlenme Teklifi Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.12.2025 - 20:18

Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy evlilik teklifi aldı. 10 aylık ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya karar veren çiftin pozları gündem oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Derya Baykal'ın oyuncu kızı Derya Şensoy, bir süredir kendisi gibi oyuncu Yağız Can Konyalı ile birliktelik yaşıyor.

Derya Baykal’ın oyuncu kızı Derya Şensoy, bir süredir kendisi gibi oyuncu Yağız Can Konyalı ile birliktelik yaşıyor.

İkilinin aşkı 2025'in Şubat ayında ortaya çıkmıştı. Daha önce iş insanı Celal Can Algül'le olan 4 yıllık ilişkisini sessiz sedasız bitiren Derya Şensoy, Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığını Atina tatilinden paylaştıkları fotoğraflarla doğrulamıştı.

Geçtiğimiz haftalarda yan yana bir davette görüntülendiklerinde aralarındaki boy farkı sebebiyle bir miktar dile düşen Yağız Can Konyalı ve Derya Şensoy'dan sürpriz bir haber geldi!

Yaklaşık 10 aydır beraber olan ikili evlenmeye karar verdi!

Yaklaşık 10 aydır beraber olan ikili evlenmeye karar verdi!

Yağız Can Konyalı'nın Derya Şensoy'a evlilik teklifi ettiği, bunu da çok sıcak, yakın arkadaş ve aile ortamında yaptığı ortaya çıktı. 

Sosyal medyada paylaşılan siyah beyaz fotoğraflar kısa sürede gündem oldu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
