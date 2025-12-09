onedio
Eşi Tarafından Darp Edildiğini Öne Süren Yıldız Asyalı, O Gecenin Detaylarını Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.12.2025 - 18:08

Yıldız Asyalı, geçtiğimiz gece sosyal medya hesabında fotoğraflar paylaşmış, 7 ay önce evlendiği eşinin kendisini darp ettiğini iddia etmişti. 

Ekol TV'den Melisa Yasemin'e konuşan ünlü oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, o gece yaşadıklarını anlattı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

KAYNAK: EKOL TV

Uzun yıllar önce, dönemin buram buram aile kokan dizilerinde izlediğimiz, şimdilerde ise müzisyenliğiyle öne çıkan Yıldız Asyalı'yı hatırlarsınız.

“Eyvah Babam”, “Eyvah Kızım Büyüdü”, 'Hayat Bilgisi' gibi fenomen dizilerde rol alan ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Yıldız Asyalı, sonrasında oyunculuktan elini eteğini çekmişti. 

Kemanıyla müzisyenliğe devam eden Yıldız Asyalı, geçmiş dönemde Arda Kural'la yaşadığı ilk gençlik aşkıyla konuşulmuş, sonrasında da bir türlü aşkta dikiş tutturamamıştı. 

7 ay önce ise sürpriz bir şekilde evlendiğini öğrenmiştik.

16 Mayıs'ta sosyal medya hesabında düğün fotoğrafları paylaşan Yıldız Asyalı, iş insanı Mustafa Semih Demirci'yle evlendiğini duyurmuştu.

O günden bu yana magazinden uzak duran Yıldız Asyalı, dün gece sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla ortalığı ayağa kaldırdı. 

Yüzündeki ve boynundaki yaraların fotoğrafını paylaşan Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini duyurmuştu.

Sabah saatlerinde de Gel Konuşalım programına canlı bağlanmış, darp iddialarını sözlü olarak dile getirmişti. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Darp Ekol TV'den Melisa Yasemin'e de konuşan Yıldız Asyalı, darp edildiğini iddia ettiği gece yaşananları anlattı.

