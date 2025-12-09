Eşi Tarafından Darp Edildiğini Öne Süren Yıldız Asyalı, O Gecenin Detaylarını Anlattı!
Yıldız Asyalı, geçtiğimiz gece sosyal medya hesabında fotoğraflar paylaşmış, 7 ay önce evlendiği eşinin kendisini darp ettiğini iddia etmişti.
Ekol TV'den Melisa Yasemin'e konuşan ünlü oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, o gece yaşadıklarını anlattı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun yıllar önce, dönemin buram buram aile kokan dizilerinde izlediğimiz, şimdilerde ise müzisyenliğiyle öne çıkan Yıldız Asyalı'yı hatırlarsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16 Mayıs'ta sosyal medya hesabında düğün fotoğrafları paylaşan Yıldız Asyalı, iş insanı Mustafa Semih Demirci'yle evlendiğini duyurmuştu.
Darp Ekol TV'den Melisa Yasemin'e de konuşan Yıldız Asyalı, darp edildiğini iddia ettiği gece yaşananları anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın