Mustafa Sandal'dan Nafaka Meselesine Burnunu Sokan Sevda Türküsev'e Kapak Gibi "Dekontlu" Cevap!
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'le yeniden bir nafaka krizi yaşadığı iddia edilmişti. Haberleri gören Sevda Türküsev, konu hakkında fikir belirtmeden duramadı!
Türküsev'in nafaka meselesine karıştığını gören Mustafa Sandal'dan jet hızında, kapak gibi bir cevap geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Senelerdir kalbimizde bambaşka bir yere sahip olan Mustafa Sandal, şarkıcılık kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.
Emina Jahovic ve Mustafa Sandal'ın yeniden bir krizin içinde davalık olduğu iddia edildi.
Sevda Türküsev'in çıkışını gören Mustafa Sandal'dan cevap gecikmedi.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
