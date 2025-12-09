onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mustafa Sandal'dan Nafaka Meselesine Burnunu Sokan Sevda Türküsev'e Kapak Gibi "Dekontlu" Cevap!

Mustafa Sandal'dan Nafaka Meselesine Burnunu Sokan Sevda Türküsev'e Kapak Gibi "Dekontlu" Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.12.2025 - 16:49

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'le yeniden bir nafaka krizi yaşadığı iddia edilmişti. Haberleri gören Sevda Türküsev, konu hakkında fikir belirtmeden duramadı!

Türküsev'in nafaka meselesine karıştığını gören Mustafa Sandal'dan jet hızında, kapak gibi bir cevap geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Senelerdir kalbimizde bambaşka bir yere sahip olan Mustafa Sandal, şarkıcılık kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

Senelerdir kalbimizde bambaşka bir yere sahip olan Mustafa Sandal, şarkıcılık kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

Şöyle kısaca bir özet geçelim; 2008 yılında Sırp şarkıcı Emina Jahovic'le evlenen Mustafa Sandal'ın bu evlilikten iki de oğlu olmuştu. 2018 yılında 10 senelik evliliklerini bitiren ikili, anlaşmalı olarak boşansa da sık sık nafaka krizi sebebiyle dikkat çekti.

Birkaç sene içinde aşkı bulan Mustafa Sandal, 2022'de İtalya'da Melis Sütşurup'la evlenmişti. 

Mustafa Sandal, geçtiğimiz saatlerde yeniden Emina Jahovic ve nafaka meselesiyle gündem oldu.

Emina Jahovic ve Mustafa Sandal'ın yeniden bir krizin içinde davalık olduğu iddia edildi.

Emina Jahovic ve Mustafa Sandal'ın yeniden bir krizin içinde davalık olduğu iddia edildi.

Emina Jahoviç, Sandal’ın boşanma protokolündeki bazı hususlara uymadığını, kendisine ödemesi gereken nafakayı aksattığını ve araba kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirterek dava açtı.

Bu haberi gören Sevda Türküsev, konuya dahil olmadan edemedi ve Mustafa Sandal'ı etiketleyerek, sanki kadınları hep korurmuş gibi 'Mustafa Sandal, neden kadının nafakasını ödemiyorsun kardeşim. Millete burada hak hukuk dersi vermeyi biliyorsun, öyle veya böyle biçilen nafakayı ödesen daha iyi örnek olabilirsin.' çıkışında bulunarak hesap sordu.

Sevda Türküsev'in çıkışını gören Mustafa Sandal'dan cevap gecikmedi.

Sevda Türküsev'in çıkışını gören Mustafa Sandal'dan cevap gecikmedi.
twitter.com

Dekontlarla konuşan Mustafa Sandal, Emina Jahovic'e gönderdiği son nafaka ödemesinin makbuzunu paylaştı; 'Sevdacığım öyle hemen atlama bak bu son ayın dekontu 👍' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
18
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın