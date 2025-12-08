onedio
Estetik Mağduru Danla Bilic, Beşinci Ameliyata Vücudundan Çıkarılan Dolgu Yığınıyla Şoke Etti!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.12.2025 - 23:15

Daha önce de defalarca kez dolgu yaptırdığı için duyduğu büyük pişmanlığı dile getiren Danla Bilic, beşinci ameliyattan sonra vücudundan çıkan dolgu yığınını paylaştı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Sosyal medya fenomeni denildiğinde akıllara gelen ilk isim olan Danla Bilic'i tanımayan kalmamıştır.

Yıllar önce YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla hayatımıza giren, şimdilerde de attığı her adım olay olan Danla Bilic, magazinin en popüler isimleri arasında yer alıyor. 

Sosyal medya paylaşımları ayrı, özel hayatı ve özel hayatında yaşadığı kaoslarla ayrı gündem olan Danla Bilic, epey uzun bir süredir dolgu yaptırma meselesiyle ilgili takipçilerini uyarıyordu. 

Burnundan çenesine, dudak dolgularından göz çektirmeye kadar birçok estetik müdahale yaptıran, hepsini de kabul eden Danla Bilic, seneler içerisinde inanılmaz bir değişim geçirdi.

Geçtiğimiz yıl ise yaptırdığı dolgu işlemiyle vücudunda ciddi komplikasyonlar yaşadığını açıklamıştı.

“Bir ayım hastanede geçti. Dolgu asla erimiyor, kaburgama kadar çıkmıştı” sözleriyle hem şaşırtan Danla Bilic, problemin hala devam ettiğini dile getirmiş ve dördüncü temizleme ameliyatına girdiğini duyurmuştu. 

Dördüncü temizleme ameliyatında, Danla Bilic'in vücudundan çıkan dolgu miktarı gören herkesi şoke etmişti.

Danla Bilic, geçtiğimiz saatlerde temizleme ameliyatının beşincisine de girdiğini açıklayarak yeni bir fotoğraf paylaştı.

Beşinci ameliyat olmasına rağmen Danla Bilic'in vücudundan çıkarılan dolgu yığını ağızları resmen açık bıraktı!

Danla Bilic'in 'ders' niteliğindeki paylaşımları, 'geç olsun güç olmasın' dedirtti.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
