Görenler İnanamadı: Eski Galatasaraylı Vedat İnceefe'nin Abdullah Çatlı'yı Canlandıracağı Ortaya Çıktı!
Galatasaray’ın savunmadaki “Reis”i Vedat İnceefe’yi sahada izleyip büyüyenler burada mı? Efsane futbolcu bu kez yeşil sahayı değil, sinema perdesini gözüne kestirdi. İnceefe’nin, gerçek olaylardan esinlenen “Çatlı” filminde Türkiye’nin yakın tarihindeki tartışmalı bir figürü canlandıracağı ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir dönemin efsanelerinden biri olan Galatasaraylı Vedat'ı hatırlarsınız!
Vedat İnceefe'nin gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanan "Çatlı" filminin başrolünde yer alacağı öğrenildi.
