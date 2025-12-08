onedio
Görenler İnanamadı: Eski Galatasaraylı Vedat İnceefe'nin Abdullah Çatlı'yı Canlandıracağı Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.12.2025 - 21:35

Galatasaray’ın savunmadaki “Reis”i Vedat İnceefe’yi sahada izleyip büyüyenler burada mı? Efsane futbolcu bu kez yeşil sahayı değil, sinema perdesini gözüne kestirdi. İnceefe’nin, gerçek olaylardan esinlenen “Çatlı” filminde Türkiye’nin yakın tarihindeki tartışmalı bir figürü canlandıracağı ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir dönemin efsanelerinden biri olan Galatasaraylı Vedat'ı hatırlarsınız!

Galatasaray denince akla gelen “sert ama adil”, sahada lider, tribünün de gönlünde ayrı yeri olan isimlerden biri Vedat İnceefe! 

Sarı-kırmızı formayı 90’ların sonu-2000’lerin başında terleten İnceefe, savunmadaki karakteri ve duruşuyla “Reis” lakabını sonuna kadar hak eden eski kaptan ruhlu isimler arasında yer almıştı. 

Futbolculuk kariyeri sonrası kulüp ve milli takım altyapılarında teknik görevler üstlenen Vedat İnceefe'nin bu sefer oyunculuğa soyunduğu ortaya çıktı!

Vedat İnceefe'nin gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanan "Çatlı" filminin başrolünde yer alacağı öğrenildi.

Türkiye’nin yakın tarihinin çalkantılı dönemlerinden birinin, Abdullah Çatlı’nın hayatı üzerinden sinemaya aktarılacağı filmde Abdullah Çatlı’yı, emekli milli futbolcu Vedat İnceefe canlandırıyor. 

Yapımcılığını Safe Media’nın üstlendiği filmin Budapeşte’de başlayan çekimleri için 100 kişilik bir ekip kurulduğu, Fransa ve Yunanistan sahnelerinin de yurt dışında çekileceği filmde Abdullah Çatlı’nın kızları; Selcen Çatlı ve Doç. Dr. Gökçen Çatlı danışman olarak görev aldığı öğrenildi. 

20 Mart 2026’da vizyona girmesi planlanan Çatlı’nın kreatif yönetmenliğini Onur Tan, Proje Danışmanlığını Ömer Faruk Sorak üstlenirken Onur Tan ve Nevzat Erkul’un kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Deniz Enyüksek oturuyor.

