Kore ve Çin'de Viral Olmuştu: Yetişkin Emziğinin Türkiye Patentini Aşkım Kapışmak Almış!
Magazine sık sık konu olan kişisel gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak, Kore ve Çin'de viral olan yetişkin emziğinin Türkiye'deki patentini aldığını açıkladı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kadın erkek ilişkilerine dair yorumlarıyla sık sık gündem olan kişisel gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Üstelik tuhaf ama sürpriz bir de açıklamada bulundu.
İşte o anlar:
