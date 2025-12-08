onedio
Kore ve Çin'de Viral Olmuştu: Yetişkin Emziğinin Türkiye Patentini Aşkım Kapışmak Almış!

Kore ve Çin'de Viral Olmuştu: Yetişkin Emziğinin Türkiye Patentini Aşkım Kapışmak Almış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.12.2025 - 18:50

Magazine sık sık konu olan kişisel gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak, Kore ve Çin'de viral olan yetişkin emziğinin Türkiye'deki patentini aldığını açıkladı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kadın erkek ilişkilerine dair yorumlarıyla sık sık gündem olan kişisel gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kadın erkek ilişkilerine dair yorumlarıyla sık sık gündem olan kişisel gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Zaman zaman polemikleri, zaman zaman radikal açıklamalarıyla manşetler oturan Aşkım Kapışmak, geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan Lafla Karışık! programına konuk oldu. 

Bir anda emziğini çıkaran Aşkın Kapışmak şaşkınlık yarattı!

Üstelik tuhaf ama sürpriz bir de açıklamada bulundu.

Üstelik tuhaf ama sürpriz bir de açıklamada bulundu.

Kore ve Çin'de viral olan yetişkin emziklerinin Türkiye'deki patentini aldığını söyleyen Aşkım Kapışmak, bir iki hafta içerisinde aksiyona geçeceğini söyledi. 

Emziği 1 hafta boyunca denediğini vurgulan Kapışmak, yetişkin emziğinin sigara kullanımını %70'e kadar azalttığını, uyku problemlerini de ortadan kaldırdığı iddia etti.

İşte o anlar:

