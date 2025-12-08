Kendi Programında Gözyaşlarına Boğulan Evrim Akın'dan Asena Keskinci'ye Sert Çıkış!
Birkaç haftadır Asena Keskinci'nin Bez Bebek setinde şiddet ve mobbing iddiaları sebebiyle konuştuğumuz Evrim Akın, YouTube'da bir süredir ara verdiği Pijama Sohbetleri'nin yeni bölümünü yayınladı.
Asena Keskinci konusu açılınca yine gözyaşlarına boğulan Evrim Akın, Asena Keskinci'ye 'Seni Allah affetsin' çıkışında bulundu.
Haftalardır Asena Keskinci'nin Bez Bebek setinde yıllarca beraber çalıştığı Evrim Akın hakkındaki iddialarını konuşuyoruz.
Açıklama hemen olmasa da birkaç gün içerisinde geldi. Bir basın toplantısı yapan Evrim Akın, iddiaları ağlayarak yalanlamıştı.
Evrim Akın geçtiğimiz saatlerde YouTube'da bir süredir ara verdiği Pijama Sohbetleri'nin yeni bölümünü yayınladı.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
