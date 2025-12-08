onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kendi Programında Gözyaşlarına Boğulan Evrim Akın'dan Asena Keskinci'ye Sert Çıkış!

Kendi Programında Gözyaşlarına Boğulan Evrim Akın'dan Asena Keskinci'ye Sert Çıkış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.12.2025 - 20:49

Birkaç haftadır Asena Keskinci'nin Bez Bebek setinde şiddet ve mobbing iddiaları sebebiyle konuştuğumuz Evrim Akın, YouTube'da bir süredir ara verdiği Pijama Sohbetleri'nin yeni bölümünü yayınladı.

Asena Keskinci konusu açılınca yine gözyaşlarına boğulan Evrim Akın, Asena Keskinci'ye 'Seni Allah affetsin' çıkışında bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftalardır Asena Keskinci'nin Bez Bebek setinde yıllarca beraber çalıştığı Evrim Akın hakkındaki iddialarını konuşuyoruz.

Haftalardır Asena Keskinci'nin Bez Bebek setinde yıllarca beraber çalıştığı Evrim Akın hakkındaki iddialarını konuşuyoruz.

TikTok'ta bir gece ansızın paylaştığı videolarla isim vermese de herkesin bahsettiği kişinin kim olduğunu anlayacağı detaylarla Evrim Akın'ı hedef gösteren Asena Keskinci, Evrim Akın'ın henüz küçücük bir kız olmasına rağmen sette kendisine şiddet uyguladığını, anne ve babasının boşanma sebebi olduğunu ve halen de babasıyla beraber olduğunu iddia etmişti. 

Ertesi sabah magazin manşetlerine yerleşen konu, gittikçe büyümüş, Bez Bebek setinden ve Evrim Akın'ın yer aldığı diğer dizi setlerinde beraber çalıştığı birkaç isimden de aynı tepkinin ve imaların gelmesine sebep olmuştu. Hal böyle olunca, Evrim Akın'dan bir açıklama gelmesi beklendi.

Açıklama hemen olmasa da birkaç gün içerisinde geldi. Bir basın toplantısı yapan Evrim Akın, iddiaları ağlayarak yalanlamıştı.

Açıklama hemen olmasa da birkaç gün içerisinde geldi. Bir basın toplantısı yapan Evrim Akın, iddiaları ağlayarak yalanlamıştı.

Kameralar karşısında gözyaşlarına boğulan Evrim Akın, 'Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?'  ifadelerini kullanarak sitem etti. 

Asena Keskinci'nin babasıyla iddia edildiği üzere yıllardır değil, 3 yıldır beraber olduğunu vurgulayan Evrim Akın, 'O da şaşkınlık içerisinde'  açıklamasında bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Evrim Akın geçtiğimiz saatlerde YouTube'da bir süredir ara verdiği Pijama Sohbetleri'nin yeni bölümünü yayınladı.

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın