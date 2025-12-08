Kendi Programında Gözyaşlarına Boğulan Evrim Akın'dan Asena Keskinci'ye Sert Çıkış!

TikTok'ta bir gece ansızın paylaştığı videolarla isim vermese de herkesin bahsettiği kişinin kim olduğunu anlayacağı detaylarla Evrim Akın'ı hedef gösteren Asena Keskinci, Evrim Akın'ın henüz küçücük bir kız olmasına rağmen sette kendisine şiddet uyguladığını, anne ve babasının boşanma sebebi olduğunu ve halen de babasıyla beraber olduğunu iddia etmişti.

Ertesi sabah magazin manşetlerine yerleşen konu, gittikçe büyümüş, Bez Bebek setinden ve Evrim Akın'ın yer aldığı diğer dizi setlerinde beraber çalıştığı birkaç isimden de aynı tepkinin ve imaların gelmesine sebep olmuştu. Hal böyle olunca, Evrim Akın'dan bir açıklama gelmesi beklendi.