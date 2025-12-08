onedio
Ödül Sezonu Heyecanı Başlıyor: 2026 Altın Küre Adaylarının Tam Listesi Açıklandı!

Lila Ceylan
08.12.2025 - 19:49

Yıllardır Oscar'ların öncüsü olarak kabul edilen, bu yılda 83. kez dağıtılacak olan Altın Küre Ödülleri için adayların tam listesi açıklandı! 

Buyurun, bu sene kimler rekabet edecek, en çok kim veya hangi yapım hak etmiş olabilir? Beraber inceleyelim!

2026 Altın Küre adayları resmen açıklandı; yani Oscar yolunun “ilk büyük virajı” yeniden start aldı!

Hem film hem dizi dünyasını aynı masada buluşturduğu için sezonun “kırmızı halı provası” gibi çalışan Altın Küre, ödül takvimi açısından Oscar yarışının da erken nabzı sayılıyor. 

Bugün konuşulan adaylıklar, birkaç ay sonra Akademi tarafında hangi rüzgarların eseceğine dair tatlı bir spoiler havası taşıyor.

Senelerdir Oscar'ların öncüsü olarak kabul edilen Altın Küre (Golden Globes), bu sene 11 Ocak 2026'da dağıtılacak!

Bu yıl 83. kez düzenlenecek olan tören, Beverly Hilton’dan canlı yayınlanacak. Yayın tarafı yine CBS ve ABD’de Paramount+'ta kalırken sunuculuk koltuğunda da Nikki Glaser’ı tekrar göreceğiz.

Aday listesi ise taze çıktı! Geçtiğimiz saatlerde açıklanan Altın Küre adaylarında ilk kez podcast kategorisi de yer aldı ve toplamda 28 kategorinin değerlendirileceği açıklandı.

Once film kategorisiyle başlıyoruz; En İyi Dram Filmi Adayları

  • Frankenstein

  • Hamnet

  • It Was Just an Accident

  • The Secret Agent

  • Sentimental Value

  • Sinners

En İyi Müzikal/Komedi Filmi Adayları

  • Blue Moon

  • Bugonia

  • Marty Supreme

  • No Other Choice

  • Nouvelle Vague

  • One Battle After Another

En İyi Animasyon Filmi Adayları

  • Arco

  • Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle

  • Elio

  • Kpop Demon Hunters

  • Little Amélie or the Character of Rain

  • Zootopia 2

En İyi "Sinematik & Gişe Başarısı" Adayları

  • Avatar: Fire and Ash

  • F1

  • Kpop Demon Hunters

  • Mission: Impossible – The Final Reckoning

  • Sinners

  • Weapons

  • Wicked: For Good

  • Zootopia 2

En İyi Yabancı Dilde Film Adayları

En İyi Kadın Oyuncu – Dram Adayları

  • Jessie Buckley (Hamnet)

  • Jennifer Lawrence (Die My Love)

  • Renate Reinsve (Sentimental Value)

  • Julia Roberts (After the Hunt)

  • Tessa Thompson (Hedda)

  • Eva Victor (Sorry, Baby)

En İyi Erkek Oyuncu – Dram Adayları

  • Joel Edgerton (Train Dreams)

  • Oscar Isaac (Frankenstein)

  • Dwayne Johnson (The Smashing Machine)

  • Michael B. Jordan (Sinners)

  • Wagner Moura (The Secret Agent)

  • Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me From Nowhere)

En İyi Kadın Oyuncu – Müzikal/Komedi Adayları

  • Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

  • Cynthia Erivo (Wicked: For Good)

  • Kate Hudson (Song Sung Blue)

  • Chase Infiniti (One Battle After Another)

  • Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)

  • Emma Stone (Bugonia)

En İyi Erkek Oyuncu – Müzikal/Komedi Adayları

  • Timothée Chalamet (Marty Supreme)

  • George Clooney (Jay Kelly)

  • Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)

  • Ethan Hawke (Blue Moon)

  • Lee Byung-hun (No Other Choice)

  • Jesse Plemons (Bugonia)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Adayları

  • Emily Blunt (The Smashing Machine)

  • Elle Fanning (Sentimental Value)

  • Ariana Grande (Wicked: For Good)

  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

  • Amy Madigan (Weapons)

  • Teyana Taylor (One Battle After Another)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Adayları

  • Benicio del Toro (One Battle After Another)

  • Jacob Elordi (Frankenstein)

  • Paul Mescal (Hamnet)

  • Sean Penn (One Battle After Another)

  • Adam Sandler (Jay Kelly)

  • Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

En İyi Yönetmen Adayları

  • Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

  • Ryan Coogler (Sinners)

  • Guillermo del Toro (Frankenstein)

  • Jafar Panahi (It Was Just an Accident)

  • Joachim Trier (Sentimental Value)

  • Chloé Zhao (Hamnet)

En İyi Senaryo Adayları

  • Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

  • Ronald Bronstein & Josh Safdie (Marty Supreme)

  • Ryan Coogler (Sinners)

  • Jafar Panahi (It Was Just an Accident)

  • Eskil Vogt & Joachim Trier (Sentimental Value)

  • Chloé Zhao & Maggie O’Farrell (Hamnet)

En İyi Orijinal Müzik Adayları

  • Alexandre Desplat (Frankenstein)

  • Ludwig Göransson (Sinners)

  • Jonny Greenwood (One Battle After Another)

  • Kangding Ray (Sirāt)

  • Max Richter (Hamnet)

  • Hans Zimmer (F1)

En İyi Orijinal Şarkı Adayları

  • “Dream As One” – Avatar: Fire and Ash

  • “Golden” – Kpop Demon Hunters

  • “I Lied To You” – Sinners

  • “No Place Like Home” – Wicked: For Good

  • “The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good

  • “Train Dreams” – Train Dreams

Şimdi sıra dizi ve televizyon adaylıklarında! En İyi Dizi - Dram Adayları

  • The Diplomat

  • The Pitt

  • Pluribus

  • Severance

  • Slow Horses

  • The White Lotus

En İyi Dizi – Müzikal/Komedi Adayları

  • Abbott Elementary

  • The Bear

  • Hacks

  • Nobody Wants This

  • Only Murders in the Building

  • The Studio

En İyi Mini Dizi / Antoloji / TV Filmi Adaylıkları

  • Adolescence

  • All Her Fault

  • The Beast in Me

  • Black Mirror

  • Dying for Sex

  • The Girlfriend

En İyi Kadın Oyuncu – TV Dram Adayları

  • Kathy Bates (Matlock)

  • Britt Lower (Severance)

  • Helen Mirren (Mobland)

  • Bella Ramsey (The Last of Us)

  • Keri Russell (The Diplomat)

  • Rhea Seehorn (Pluribus)

En İyi Erkek Oyuncu – TV Dram Adayları

  • Sterling K. Brown (Paradise)

  • Diego Luna (Andor)

  • Gary Oldman (Slow Horses)

  • Mark Ruffalo (Task)

  • Adam Scott (Severance)

  • Noah Wyle (The Pitt)

En İyi Kadın Oyuncu – TV Müzikal/Komedi Adayları

  • Kristen Bell (Nobody Wants This)

  • Ayo Edebiri (The Bear)

  • Selena Gomez (Only Murders in the Building)

  • Natasha Lyonne (Poker Face)

  • Jenna Ortega (Wednesday)

  • Jean Smart (Hacks)

En İyi Erkek Oyuncu – TV Müzikal/Komedi Adayları

  • Adam Brody (Nobody Wants This)

  • Steve Martin (Only Murders in the Building)

  • Glen Powell (Chad Powers)

  • Seth Rogen (The Studio)

  • Martin Short (Only Murders in the Building)

  • Jeremy Allen White (The Bear)

En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi / Antoloji / TV Filmi Adayları

  • Claire Danes (The Beast in Me)

  • Rashida Jones (Black Mirror)

  • Amanda Seyfried (Long Bright River)

  • Sarah Snook (All Her Fault)

  • Michelle Williams (Dying for Sex)

  • Robin Wright (The Girlfriend)

En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi / Antoloji / TV Filmi Adayları

  • Jacob Elordi (The Narrow Road to the Deep North)

  • Paul Giamatti (Black Mirror)

  • Stephen Graham (Adolescence)

  • Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

  • Jude Law (Black Rabbit)

  • Matthew Rhys (The Beast in Me)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – TV Adayları

  • Carrie Coon (The White Lotus)

  • Erin Doherty (Adolescence)

  • Hannah Einbinder (Hacks)

  • Catherine O’Hara (The Studio)

  • Parker Posey (The White Lotus)

  • Aimee Lou Wood (The White Lotus)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – TV Adayları

  • Owen Cooper (Adolescence)

  • Billy Crudup (The Morning Show)

  • Walton Goggins (The White Lotus)

  • Jason Isaacs (The White Lotus)

  • Tramell Tillman (Severance)

  • Ashley Walters (Adolescence)

En İyi Stand-Up Komedi Performansı Adayları

  • Bill Maher

  • Brett Goldstein

  • Kevin Hart

  • Kumail Nanjiani

  • Ricky Gervais

  • Sarah Silverman

Ve son olarak bu sene ilk olmak üzere; En İyi Podcast Adayları

  • Armchair Expert with Dax Shepard

  • Call Her Daddy

  • Good Hang with Amy Poehler

  • The Mel Robbins Podcast

  • Smartless

  • Up First

