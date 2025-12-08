Ödül Sezonu Heyecanı Başlıyor: 2026 Altın Küre Adaylarının Tam Listesi Açıklandı!

Hem film hem dizi dünyasını aynı masada buluşturduğu için sezonun “kırmızı halı provası” gibi çalışan Altın Küre, ödül takvimi açısından Oscar yarışının da erken nabzı sayılıyor.

Bugün konuşulan adaylıklar, birkaç ay sonra Akademi tarafında hangi rüzgarların eseceğine dair tatlı bir spoiler havası taşıyor.

Senelerdir Oscar'ların öncüsü olarak kabul edilen Altın Küre (Golden Globes), bu sene 11 Ocak 2026'da dağıtılacak!

Bu yıl 83. kez düzenlenecek olan tören, Beverly Hilton’dan canlı yayınlanacak. Yayın tarafı yine CBS ve ABD’de Paramount+'ta kalırken sunuculuk koltuğunda da Nikki Glaser’ı tekrar göreceğiz.

Aday listesi ise taze çıktı! Geçtiğimiz saatlerde açıklanan Altın Küre adaylarında ilk kez podcast kategorisi de yer aldı ve toplamda 28 kategorinin değerlendirileceği açıklandı.