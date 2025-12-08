onedio
Mahsun Kırmızıgül'den Spotify ve YouTube'daki Botlarla Şişirilmiş Dinlenme Sayılarına Sert Çıkış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.12.2025 - 18:09

Spotify ve YouTube Wrapped açıklandıktan sonra ortalık birbirine girdi. Bot tartışmasının yeniden alevlendiği şu günlerde devreye Mahsun Kırmızıgül girdi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Müzik dünyasında epey uzun bir süredir "bot meselesi" tartışılıyor.

Bu sene çokça kez birçok ünlü ismin isyan ettiği 'botla dinlenme satın alma' ve bu yüzden de müzik listelerinde zirvede gibi gözükme durumu, yılın son ayında Spotify ve YouTube'un Wrapped listelerini açıklamasıyla yeniden alevlendi. 

Bu senenin en çok dinlenen ismi Blok3 olmuş, en çok dinlenen şarkı da ona ait olan 'SEVMEYİ DENEMEDİN' olarak açıklanmıştı. 

Listede çok büyük isimlerin çoğunluklu yeni nesil rapçilerin altında yer aldığını gören müzisyenler ve şarkıcılar peş peşe duruma tepki gösterdiği paylaşımlarda bulundu. 

Blok3'ün bot bastığı iddiası ise sosyal medyada büyük olay çıkmasına sebep olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Spotify ve YouTube'daki rakamların "botlarla" şişirildiğine inanan ünlüler arasına Mahsun Kırmızıgül de katıldı. Kırmızıgül, sosyal medya hesabından botlara ve adaletsizliğe isyan ettiği upuzun bir mesaj paylaştı.

Dijital müzik dünyası bugün botların ve sahte hesapların oyuncağı haline geldi. Binlerce ucuz telefonla açılan hesaplar, otomatik döngüler ve manipüle edilmiş algoritmalar müziğin gerçek değerini ezip geçiyor. Gerçek yetenekler bu kirli kalabalığın içinde görünmez oluyor.  

Spotify’da ve YouTube’da bir dinlemenin “geçerli” sayılması için gereken süre yalnızca 30 saniye. 30 saniyelik döngüyle tek bir telefon saatte 120 dinleme üretirken, bin telefon ayda 86 milyon dinleme yaratabiliyor. Bu sayı, bir sanatçıyı dünyanın tüm trend listelerine otomatik olarak sokmaya yeter. Buna başarı demek mümkün değil; bu düpedüz kepazelik.

Türkiye’de bu şişirilmiş rakamlar “Dünya listelerine girdik!” diye pazarlanıyor. Gerçekte hiçbir yere giren yok. Sahte popülerlik vasatı parlatıyor, kötü işleri değerli gibi gösteriyor. En büyük tehlike ise çocukları ve gençleri etkilemesi. Bir şarkı her yerde karşılarına çıkınca, “Acaba ben mi kaçırıyorum?” düşüncesine kapılıyorlar ve zamanla değersizlik değer sanılıyor.  

Sahte dinlemeler klonlama ve döngü hileleriyle öyle ustaca kamufle ediliyor ki Spotify’ın algoritması bunları gerçek sanıyor. Bu nedenle manipüle edilmiş içerikler milyonlarca kişinin keşfet sayfasına düşüyor; kullanıcıların önüne zorla itiliyor. Sistem, niyeti olmadığı halde bu oyuna alet ediliyor. Daha da kötüsü, platformun başına koyulan editörler bu gerçek dışı durumu açıkça gördükleri halde hiçbir adım atmıyor; sadece izliyorlar.  

Türkiye’deki yerel platformlarda ise bu tür sahtekarlıklar büyük oranda engeleniyor. Barınamaz. 

Bold hesaplarla yeteneksizlere milyonlarca sahte dinleme sağlamak artık çocuk oyuncağı. Olan gerçek sanatçılara oluyor. Bu çürük ve vicdansız düzeni Spotify ve YouTube artık durdurmak zorunda.  

Sanat botların değil, insanların sesiyle yaşar. Müzik hileyle değil, emekle büyür. Spotify ve YouTube sahte dinlemeyi temizlemek, algoritmalarını düzeltmek ve sahtekarlığa karşı gerçek bir mücadele başlatmak zorundadır.  

Bu böyle devam ederse, üreten sanatçılar ve yapımcılar yakında eserlerini bu platformlardan çekmeyi tartışmaya başlar. Gerçek müzik sahte tıklanmalara teslim edilemez. Kazanması gereken sahtekarlık değil, emektir.  

Hakkıyla başarılı olanlara selam olsun.

👇

