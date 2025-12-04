Blok3 Bot mu Basıyor? Spotify Türkiye'de En Çok Dinlenen Sanatçı Olan Blok3 Tartışma Yarattı!
Müzik dünyasında aylardır süren 'botla dinlenme' tartışması, 2025 yılı Spotify verilerinin açıklanmasıyla yeniden alevlendi. Daha önce Sefo, Uzi ve Oğuzhan Koç gibi pek çok isim haksız rekabet ve manipüle edilmiş listeler konusunda açıkça tepki göstermişti. Son olarak yılın en çok dinlenen sanatçısının BLOK3 olarak açıklanması sosyal medyada 'bot' tartışmasını yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.
Müzik piyasasında uzun süredir konuşulan "botla dinlenme satın alınıyor" tartışması, Spotify’ın 2025 yılı Türkiye verilerinin açıklanmasıyla yeniden patladı.
Tüm bu tartışmalar sürerken Spotify Türkiye, geçtiğimiz saatlerde 2025’in en çok dinlenen sanatçısını BLOK3 olarak açıkladı.
Bir kullanıcı, yıl boyunca en çok dinlediği sanatçının BLOK3 olduğunu ve 15.147 dakika dinlediğini paylaşarak şu notu düştü:
Bu paylaşım kısa sürede viral olurken, bir başka kullanıcı ise tepkiyle şu yorumu yaptı:
Öte yandan Spotify’da 299 milyon dinlenen Demet Akalın da listeye giremeyenler arasındaydı.
Ünlü şarkıcıya X'te (Twitter) destek yağdı:
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
