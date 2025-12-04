onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Blok3 Bot mu Basıyor? Spotify Türkiye'de En Çok Dinlenen Sanatçı Olan Blok3 Tartışma Yarattı!

Blok3 Bot mu Basıyor? Spotify Türkiye'de En Çok Dinlenen Sanatçı Olan Blok3 Tartışma Yarattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.12.2025 - 14:29

Müzik dünyasında aylardır süren 'botla dinlenme' tartışması, 2025 yılı Spotify verilerinin açıklanmasıyla yeniden alevlendi. Daha önce Sefo, Uzi ve Oğuzhan Koç gibi pek çok isim haksız rekabet ve manipüle edilmiş listeler konusunda açıkça tepki göstermişti. Son olarak yılın en çok dinlenen sanatçısının BLOK3 olarak açıklanması sosyal medyada 'bot' tartışmasını yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. 

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müzik piyasasında uzun süredir konuşulan "botla dinlenme satın alınıyor" tartışması, Spotify’ın 2025 yılı Türkiye verilerinin açıklanmasıyla yeniden patladı.

Müzik piyasasında uzun süredir konuşulan "botla dinlenme satın alınıyor" tartışması, Spotify’ın 2025 yılı Türkiye verilerinin açıklanmasıyla yeniden patladı.

Geçtiğimiz aylarda Sefo, Uzi ve Oğuzhan Koç başta olmak üzere birçok popüler şarkıcı, özellikle Spotify listelerinde haksız rekabet yaşandığını ve bot kullanıldığını iddia etmişti. Dünyanın en büyük müzik platformu olan Spotify’ın Türkiye’de rüşvet, sansür ve liste oluşturma kriterleri konusunda eleştirilerin hedefinde olması, müzik camiasında güvensizliği artırmıştı. Hatta platformun bazı editörleri hakkında inceleme başlatıldığı bile iddia edilmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Tüm bu tartışmalar sürerken Spotify Türkiye, geçtiğimiz saatlerde 2025’in en çok dinlenen sanatçısını BLOK3 olarak açıkladı.

Tüm bu tartışmalar sürerken Spotify Türkiye, geçtiğimiz saatlerde 2025’in en çok dinlenen sanatçısını BLOK3 olarak açıkladı.

Ancak liste açıklandığı anda sosyal medyada adeta kıyamet koptu. Dinleyiciler paylaşımlarıyla hem destek hem de şüphelerini dile getirirken, bot tartışmaları yeniden gündemin merkezine yerleşti.

Bir kullanıcı, yıl boyunca en çok dinlediği sanatçının BLOK3 olduğunu ve 15.147 dakika dinlediğini paylaşarak şu notu düştü:

Bir kullanıcı, yıl boyunca en çok dinlediği sanatçının BLOK3 olduğunu ve 15.147 dakika dinlediğini paylaşarak şu notu düştü:
twitter.com

Bu paylaşım kısa sürede viral olurken, bir başka kullanıcı ise tepkiyle şu yorumu yaptı:

Bu paylaşım kısa sürede viral olurken, bir başka kullanıcı ise tepkiyle şu yorumu yaptı:
twitter.com

Öte yandan Spotify’da 299 milyon dinlenen Demet Akalın da listeye giremeyenler arasındaydı.

Öte yandan Spotify’da 299 milyon dinlenen Demet Akalın da listeye giremeyenler arasındaydı.

Akalın, sosyal medyada yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi. 'Bir kere de hakkımı teslim edin.' diyerek sitem etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü şarkıcıya X'te (Twitter) destek yağdı:

Ünlü şarkıcıya X'te (Twitter) destek yağdı:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın