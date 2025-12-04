Blok3 Bot mu Basıyor? Spotify Türkiye'de En Çok Dinlenen Sanatçı Olan Blok3 Tartışma Yarattı!

Geçtiğimiz aylarda Sefo, Uzi ve Oğuzhan Koç başta olmak üzere birçok popüler şarkıcı, özellikle Spotify listelerinde haksız rekabet yaşandığını ve bot kullanıldığını iddia etmişti. Dünyanın en büyük müzik platformu olan Spotify’ın Türkiye’de rüşvet, sansür ve liste oluşturma kriterleri konusunda eleştirilerin hedefinde olması, müzik camiasında güvensizliği artırmıştı. Hatta platformun bazı editörleri hakkında inceleme başlatıldığı bile iddia edilmişti.