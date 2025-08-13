Spotify'dan Sansür ve Rüşvet İddialarına Açıklama
Milyonlarca kullanıcıya sahip Spotify, dünyanın en büyük müzik platformu. Türkiye’de bir süredir Spotify, sanatçıları listeleme ve dinleme sayısı gibi konular nedeniyle tartışılıyordu. Son olarak Spotify, sansür ve rüşvet iddialarıyla gündeme geldi. Rekabet Kurumu, söz konusu iddiaların ardından soruşturma başlattı. Spotify’dan ise konuyla ilgili açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Spotify, geçen günlerde rüşvet ve sansür iddialarıyla gündeme gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Spotify'dan söz konusu iddialara ve başlatılan soruşturmaya dair açıklama geldi.
Spotify'ın paylaşımına gelen yorumlar şöyle:
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın