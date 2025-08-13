Spotify'dan Sansür ve Rüşvet İddialarına Açıklama

Dünyanın en popüler müzik dinleme uygulaması Spotify, Türkiye’de sansür ve rüşvet iddialarıyla gündeme geldi. Pek çok şarkıcı Spotify’ın listeleri hangi kriterlere göre oluşturduğuna dair pek çok tepki de bulunurken ortaya rüşvet iddiaları atıldı. Bot yüklemelerinin de gündeme geldiği Spotify’ın editörleri hakkında inceleme başlatıldığı ileri sürülmüştü.