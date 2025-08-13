onedio
Spotify'dan Sansür ve Rüşvet İddialarına Açıklama

Spotify'dan Sansür ve Rüşvet İddialarına Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
13.08.2025 - 11:33

Milyonlarca kullanıcıya sahip Spotify, dünyanın en büyük müzik platformu. Türkiye’de bir süredir Spotify, sanatçıları listeleme ve dinleme sayısı gibi konular nedeniyle tartışılıyordu. Son olarak Spotify, sansür ve rüşvet iddialarıyla gündeme geldi. Rekabet Kurumu, söz konusu iddiaların ardından soruşturma başlattı. Spotify’dan ise konuyla ilgili açıklama geldi.

Spotify, geçen günlerde rüşvet ve sansür iddialarıyla gündeme gelmişti.

Spotify, geçen günlerde rüşvet ve sansür iddialarıyla gündeme gelmişti.

Dünyanın en popüler müzik dinleme uygulaması Spotify, Türkiye’de sansür ve rüşvet iddialarıyla gündeme geldi. Pek çok şarkıcı Spotify’ın listeleri hangi kriterlere göre oluşturduğuna dair pek çok tepki de bulunurken ortaya rüşvet iddiaları atıldı. Bot yüklemelerinin de gündeme geldiği Spotify’ın editörleri hakkında inceleme başlatıldığı ileri sürülmüştü.

Spotify'dan söz konusu iddialara ve başlatılan soruşturmaya dair açıklama geldi.

Spotify'dan söz konusu iddialara ve başlatılan soruşturmaya dair açıklama geldi.
Spotify'ın X hesabından yapılan açıklama şöyle:

'Spotify olarak müzik programlamamıza büyük özen gösteriyor, dinleyicilerin dünya çapında milyonlarca yeni sanatçıyı keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Son dönemde editörlerimizi ve müzik ekibimizi hedef alan haberler doğru olmamakla birlikte, yürütülmekte olan Rekabet Kurulu incelemesi kapsamında iş birliğine devam ediyoruz.'

Spotify'ın paylaşımına gelen yorumlar şöyle:

Spotify'ın paylaşımına gelen yorumlar şöyle:
👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
👇🏻

👇🏻
