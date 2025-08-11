Spotify, Türkiye'deki Editörleri Hakkında İnceleme Başlattı!
Türkiye'de müziğin en çok dinlendiği platformlardan biri olan Spotify, bir süredir bazı şikayetlerin de merkezinde yer alıyor. Şarkıcıların, listelerin hangi kriterlere göre oluşturulduğuna dair sorularının ardından ortaya rüşvet iddiaları atıldı. Spotify Genel Merkezi'nin Türkiye'deki editörlerle ilgili soruşturma başlattığı ortaya çıktı.
Kaynak: Habertürk
Türkiye'de müzik dinlemek için kullanılan platformların başında Spotify geliyor.
Yaşanan gelişmelerin ardından Spotify'ın İsveç'te bulunan genel merkezinden Türkiye'deki editörler hakkında inceleme başlatıldı.
