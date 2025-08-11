onedio
Spotify, Türkiye'deki Editörleri Hakkında İnceleme Başlattı!

Spotify
Merve Ersoy
11.08.2025 - 09:31

Türkiye'de müziğin en çok dinlendiği platformlardan biri olan Spotify, bir süredir bazı şikayetlerin de merkezinde yer alıyor. Şarkıcıların, listelerin hangi kriterlere göre oluşturulduğuna dair sorularının ardından ortaya rüşvet iddiaları atıldı. Spotify Genel Merkezi'nin Türkiye'deki editörlerle ilgili soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: https://www.haberturk.com/spotify-edi...
Türkiye'de müzik dinlemek için kullanılan platformların başında Spotify geliyor.

Her türden müziğin dinlenebildiği platform, bir süredir şikayetlerin da odağı olmuş durumda. Şarkıcıların 'Spotify'da listeler hangi kriterlere göre oluşturuluyor?' şikayetlerinin ardından ortaya atılan rüşvet iddiaları sebebiyle Rekabet Kurumu 4 Temmuz'da yaptığı açıklamada Spotify hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Spotify'ın İsveç'te bulunan genel merkezinden Türkiye'deki editörler hakkında inceleme başlatıldı.

Rüşvet iddialarının yanı sıra bot yüklemelerin de gündeme gelmesinin ardından Spotify Genel Merkezi, Türkiye'deki editörler hakkında inceleme başlattı. Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturmanın ardından Spotify'ın Türkiye'den çekilebileceği iddia edilmişti.

Merve Ersoy
