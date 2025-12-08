Rekabet Kızıştı: Paramount, Netflix'in Warner Bros Satın Alımını Bozmak İçin Yeni Teklif Verdi!
Kaynak: https://www.reuters.com/legal/transac...
Netflix’in Warner Bros hamlesi geçtiğimiz haftalarda sektörü ayağa kaldırmış, herkes dengelerin değişeceğini konuşmaya başlamıştı. Tam işler rayına oturuyor derken Paramount, 108.4 milyar dolarlık nakit teklifle masaya oturup rekabeti yeni bir seviyeye taşıdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netflix’in Warner Bros. cephesine uzanan bu büyük hamlesi geçtiğimiz haftalarda ortalığı ayağa kaldırmıştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derken bugün Paramount'un sahneye atladığı ve resmen dizinin kötü sürprizi gibi belirdiği ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın