onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Rekabet Kızıştı: Paramount, Netflix'in Warner Bros Satın Alımını Bozmak İçin Yeni Teklif Verdi!

Rekabet Kızıştı: Paramount, Netflix'in Warner Bros Satın Alımını Bozmak İçin Yeni Teklif Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.12.2025 - 22:22

Netflix’in Warner Bros hamlesi geçtiğimiz haftalarda sektörü ayağa kaldırmış, herkes dengelerin değişeceğini konuşmaya başlamıştı. Tam işler rayına oturuyor derken Paramount, 108.4 milyar dolarlık nakit teklifle masaya oturup rekabeti yeni bir seviyeye taşıdı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.reuters.com/legal/transac...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Netflix’in Warner Bros. cephesine uzanan bu büyük hamlesi geçtiğimiz haftalarda ortalığı ayağa kaldırmıştı!

Netflix’in Warner Bros. cephesine uzanan bu büyük hamlesi geçtiğimiz haftalarda ortalığı ayağa kaldırmıştı!

Netflix’in, Warner Bros. Discovery’nin stüdyo ve streaming tarafını kapsayan anlaşmayla yaklaşık 82.7 milyar dolarlık bir paket üzerinde el sıkıştığı; hisse başına da toplamda 27.75 dolar seviyesinde bir değer önerdiği konuşulmuştu.

Bu hamle, yönetim onayları ve planlanan ayrışma takvimiyle birlikte “Tamam, iş bitiyor galiba” havası yaratmış; hatta anlaşmanın, 2026’ya doğru tamamlanabileceği beklentisi güçlenmişti.

Warner’ın dev marka ve yapım arşivinin Netflix’e geçmesi halinde dizi-film dünyasında dengelerin değişebileceği konuşulurken büyük yapımların nasıl bir yol izleyeceği ve rekabetin daha da sertleşeceğine inanıldı.

Koca bir içerik dünyası üzerinden yeni bir güç savaşı başlamış gibi bir hava oluşmuştu.

Derken bugün Paramount'un sahneye atladığı ve resmen dizinin kötü sürprizi gibi belirdiği ortaya çıktı.

Derken bugün Paramount'un sahneye atladığı ve resmen dizinin kötü sürprizi gibi belirdiği ortaya çıktı.

Paramount, Netflix’in Warner hamlesini bozmak için aha sınırlı görünen planına karşı çok daha agresif bir hamleyle geldi ve hisse başına 30 dolar nakit içeren ve toplamda 108.4 milyar dolarlık bir teklifte bulundu. 

Bu kapışmanın rekabet kuralları ve “piyasada güç dengesi” tartışmalarını iyice alevlendirmesi bekleniyor. Kısacası ortada artık tek bir satın alma hikâyesi değil, iki dev platformun Warner’ın koca içerik dünyası için giriştiği açık bir güç savaşı var!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın