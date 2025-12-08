Rekabet Kızıştı: Paramount, Netflix'in Warner Bros Satın Alımını Bozmak İçin Yeni Teklif Verdi!

Netflix’in, Warner Bros. Discovery’nin stüdyo ve streaming tarafını kapsayan anlaşmayla yaklaşık 82.7 milyar dolarlık bir paket üzerinde el sıkıştığı; hisse başına da toplamda 27.75 dolar seviyesinde bir değer önerdiği konuşulmuştu.

Bu hamle, yönetim onayları ve planlanan ayrışma takvimiyle birlikte “Tamam, iş bitiyor galiba” havası yaratmış; hatta anlaşmanın, 2026’ya doğru tamamlanabileceği beklentisi güçlenmişti.

Warner’ın dev marka ve yapım arşivinin Netflix’e geçmesi halinde dizi-film dünyasında dengelerin değişebileceği konuşulurken büyük yapımların nasıl bir yol izleyeceği ve rekabetin daha da sertleşeceğine inanıldı.

Koca bir içerik dünyası üzerinden yeni bir güç savaşı başlamış gibi bir hava oluşmuştu.