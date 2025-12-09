onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Eski Survivor Yarışmacısı Aycan Yanaç Hakkında Şok Darp İddiası!

Eski Survivor Yarışmacısı Aycan Yanaç Hakkında Şok Darp İddiası!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.12.2025 - 17:32

Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Nisa Sözen isimli bir kadın Aycan Yanaç tarafından darp edildiğini iddia etti. Ekol TV'den Şeyma Kan'a konuşan Nisa Sözen, yaşadıklarını anlattı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

KAYNAK: EKOL TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönem Survivor'da izlediğimiz Aycan Yanaç'ı hatırlarsınız.

Bir dönem Survivor'da izlediğimiz Aycan Yanaç'ı hatırlarsınız.

2020 yılında Survivor'a ilk kez katılan Aycan Yanaç, parkurlardaki çevikliği ve hızıyla ayrı konuşulurken, güzelliğiyle de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini en çok çeken yarışmacı olmuştu. 

Son zamanlarda YouTube'da yeni başladığı ve birbirinden ünlü futbolcuları ağırladığı programıyla gündeme gelen Aycan Yanaç, bu sefer şaşırtan bir meseleyle gündeme geldi. 

Futbolcu, 1998 doğumlu Aycan Yanaç'ın 5 Aralık günü Nişantaşı'ndaki bir mekanda bir başka kadını darp ettiği iddia edildi.

Ekol TV'den Şeyma Kan'a konuşan Nisa Sözen, Aycan Yanaç'ın yüzüne vurduğunu, kendisini yere yatırdığını iddia etti.

Nisa Sözen'in yaşadıklarını daha evvel TikTok'ta da anlattığı ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
5
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın