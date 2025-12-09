Eski Survivor Yarışmacısı Aycan Yanaç Hakkında Şok Darp İddiası!
Eski Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Nisa Sözen isimli bir kadın Aycan Yanaç tarafından darp edildiğini iddia etti. Ekol TV'den Şeyma Kan'a konuşan Nisa Sözen, yaşadıklarını anlattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir dönem Survivor'da izlediğimiz Aycan Yanaç'ı hatırlarsınız.
Ekol TV'den Şeyma Kan'a konuşan Nisa Sözen, Aycan Yanaç'ın yüzüne vurduğunu, kendisini yere yatırdığını iddia etti.
