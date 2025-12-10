Photoshop'un İçinden Geçen Yılmaz Morgül, "Kaslarıyla" Can Yaman'a Meydan Okudu!
Son zamanlarda photosop'lu pozları ve estetik işlemleriyle sık sık gündem olan Yılmaz Morgül, bu sefer de fake gençliği ve kaslarıyla Can Yaman'a meydan okudu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Senelerdir ekranların ve sahnenin tanınan isimlerinden biri olan Yılmaz Morgül'ü tanımayan yoktur.
Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından sözde ağırlık kaldırırken bir fotoğrafını paylaşan Yılmaz Morgül, yine güldürmeyi başardı.
