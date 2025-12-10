onedio
Photoshop'un İçinden Geçen Yılmaz Morgül, "Kaslarıyla" Can Yaman'a Meydan Okudu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.12.2025 - 17:41

Son zamanlarda photosop'lu pozları ve estetik işlemleriyle sık sık gündem olan Yılmaz Morgül, bu sefer de fake gençliği ve kaslarıyla Can Yaman'a meydan okudu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Senelerdir ekranların ve sahnenin tanınan isimlerinden biri olan Yılmaz Morgül'ü tanımayan yoktur.

Hem katıldığı programlardaki canlı performansları, hem sahnesi ve sahne kombinleri, hem de polemiklere aniden dahil oluşuyla meşhur Yılmaz Morgül, son birkaç yıldır sosyal medya hesabında photoshop içinde yüzen fotoğraflar paylaşıyor. 

Hem yaptırdığı estetik müdahalelerle, hem de photoshop yaparken mahvettiği pozlarıyla sık sık gündem olan Yılmaz Morgül, bu sefer de Can Yaman'a meydan okuduğu için gündemimizde...

Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından sözde ağırlık kaldırırken bir fotoğrafını paylaşan Yılmaz Morgül, yine güldürmeyi başardı.

Photoshop'la neredeyse yüzünü yok eden, kendine de bir miktar kas yapan Yılmaz Morgül, yalnızca Can Yaman'a 'Hodri meydan' demedi, gündeme gelebilmek için magazin sayfası 2. Sayfa'yı da etiketledi.

Çabanıza sağlık valla!😆

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
