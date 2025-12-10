Photoshop'un İçinden Geçen Yılmaz Morgül, "Kaslarıyla" Can Yaman'a Meydan Okudu!

Hem katıldığı programlardaki canlı performansları, hem sahnesi ve sahne kombinleri, hem de polemiklere aniden dahil oluşuyla meşhur Yılmaz Morgül, son birkaç yıldır sosyal medya hesabında photoshop içinde yüzen fotoğraflar paylaşıyor.

Hem yaptırdığı estetik müdahalelerle, hem de photoshop yaparken mahvettiği pozlarıyla sık sık gündem olan Yılmaz Morgül, bu sefer de Can Yaman'a meydan okuduğu için gündemimizde...