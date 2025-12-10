onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bunu Çok Aradınız mı? GQ Ödüllerinde Boy Gösteren Fadik Sevin Atasoy Elbisesiyle Resmen Göz Kanattı!

Bunu Çok Aradınız mı? GQ Ödüllerinde Boy Gösteren Fadik Sevin Atasoy Elbisesiyle Resmen Göz Kanattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.12.2025 - 20:37

Yakın zamanda dünyadaki ilk kadın samuraylardan biri olduğunu öğrendiğimiz ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, GQ gecesi için tercih ettiği tuhaf elbiseyle sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Fadik Sevin Atasoy'u tanırsınız. Kendisini bu sene bolca, ilginç haberlerle konuştuk!

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Fadik Sevin Atasoy'u tanırsınız. Kendisini bu sene bolca, ilginç haberlerle konuştuk!

İlk önce evinde 15 yıldır televizyon bulundurmadığını söyleyen Fadik Sevin Atasoy, bir oyuncu olarak sektördeki hiçbir işi izlemediğin dile getirmiş ve şaşırtmıştı.

Geçtiğimiz aylarda ise Fadik Sevin Atasoy'un samuray eğitimi almaya başladığını ve “dünya tarihinde ilk kez kadın samuray tekniklerinin uygulandığı eğitimin' ilk öğrencilerden biri olduğunu öğrenmiştik.

Fadik Sevin Atasoy az önce, bu gece sosyal medyayı etkisi altına alacak GQ Ödülleri gecesinde boy gösterdi!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın