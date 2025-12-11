GQ Gecesine Katılan YouTuber Meryem Can'ın Eşi Benzeri Görülmemiş Korkunçluktaki Çantası Modayı Katletti!

Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından biri olan Meryem Can'ın totalde 5.5 milyona yakın takipçisi var, belki kendisine denk gelmişsinizdir.

Yıllardır çektiği videolarla sık sık gündeme oturan Meryem Can, en son Japon ve Kore tarzına hayranlığıyla dikkat çekmişti.

Dün gece GQ'nun kırmızı halısında boy gösterdiğinde de aynı tarzdan enstantaneler taşıyordu fakat tarzı hem çocuksu bulundu hem de elindeki tuhaf çanta tepki çekti.