GQ Gecesine Katılan YouTuber Meryem Can'ın Eşi Benzeri Görülmemiş Korkunçluktaki Çantası Modayı Katletti!

GQ Gecesine Katılan YouTuber Meryem Can'ın Eşi Benzeri Görülmemiş Korkunçluktaki Çantası Modayı Katletti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
11.12.2025 - 08:48

10 Aralık gecesine damgasını vuran GQ Men of The Year ödül törenine YouTuber Meryem Can da katıldı. Meryem Can'ın çocuksu tarzı ve elindeki üç boyutlu köpek çanta, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Dün geceye, her sene olduğu gibi bu sene de GQ Men of The Year ödül töreni damga vurdu.

Şükran Ovalı ve Erkan Kolçak Köstendil'in sunuculuğunda gerçekleştirilen gece adeta ünlüler geçidiydi. 

12 farklı ödülün dağıtıldığı gecede; 'Yılın Kadını' ödülünü Sinem Ünsal alırken, 'Yılın Oyuncusu'nu Mert Yazıcıoğlu, 'Onur Ödülü'nü ise Mahzar Alanson aldı.

Kaçıranlar için gecenin tüm detaylarından ve hangi ödülün kime gittiğinden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geceye katılanlar arasında YouTuber Meryem Can da vardı.

Türkiye'nin en popüler YouTuber'larından biri olan Meryem Can'ın totalde 5.5 milyona yakın takipçisi var, belki kendisine denk gelmişsinizdir.

Yıllardır çektiği videolarla sık sık gündeme oturan Meryem Can, en son Japon ve Kore tarzına hayranlığıyla dikkat çekmişti. 

Dün gece GQ'nun kırmızı halısında boy gösterdiğinde de aynı tarzdan enstantaneler taşıyordu fakat tarzı hem çocuksu bulundu hem de elindeki tuhaf çanta tepki çekti.

Küçük bir kız edasıyla poz veren Meryem Can'ın üç boyutlu köpek şeklindeki çantası "korkunç" bulundu. Buyurun, önce Meryem Can'ı boydan görelim.

