GQ Gecesine Katılan YouTuber Meryem Can'ın Eşi Benzeri Görülmemiş Korkunçluktaki Çantası Modayı Katletti!
10 Aralık gecesine damgasını vuran GQ Men of The Year ödül törenine YouTuber Meryem Can da katıldı. Meryem Can'ın çocuksu tarzı ve elindeki üç boyutlu köpek çanta, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Dün geceye, her sene olduğu gibi bu sene de GQ Men of The Year ödül töreni damga vurdu.
Geceye katılanlar arasında YouTuber Meryem Can da vardı.
Küçük bir kız edasıyla poz veren Meryem Can'ın üç boyutlu köpek şeklindeki çantası "korkunç" bulundu. Buyurun, önce Meryem Can'ı boydan görelim.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
