GQ Men Of The Year 2025 Gecesinde Ödüller Sahiplerini Buldu: Hangi Ünlü Ne Ödülü Aldı?

GQ Men Of The Year 2025 Gecesinde Ödüller Sahiplerini Buldu: Hangi Ünlü Ne Ödülü Aldı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
10.12.2025 - 22:32

Ülkemizin en prestijli etkinliklerinden biri olarak değerlendirilen GQ Men Of The Year gecesi, her yıl olduğu gibi büyük heyecan yarattı! 

Yıldızlar geçidinin yaşandığı törende kimileri konuşmalarıyla dikkat çekerken kimileri kombinleriyle fırtınalar estirdi, kimileri de sınıfta kaldı.

En merak edilen mesele ise elbette hangi ünlülerin ne ödülü aldığıydu!

Buyurun, GQ Men Of The Year 2025 töreninde kimler hangi ödüllere layık görülmüş, birlikte görelim!

Her sene büyük bir heyecanla izlediğimiz GQ Men of The Year Ödül Töreni bu gece (10 Aralık) gerçekleşti.

Ülkemizin en prestijli ödül törenlerinden biri olan GQ Men of The Year, aklınıza gelebilcek tüm ünlülerin bir araya geldiği o yegane gecelerden biriydi. 

Sunuculuğunu Erkan Kolçak Köstendil ve Şükran Ovalı'nın üstlendiği ödül töreninde, ödüller sahiplerini buldu!

Yılın Yükselen Yıldızı - Burak Dakak

Yılın Yükselen Yıldızı ödülünü Burak Dakdak aldı. Ödül, Dakak'a usta oyuncu Demet Akbağ tarafından takdim edildi.

Yılın Hype Ödülü - Emirhan Çakal

Yılın Hype ödülünü Emirhan Çakal aldı. Ödül, Çakal'a Devran Bülbül tarafından takdim edildi.

Yılın Uluslararası Başarı Ödülü - Aras Aydın

Nicole Kidman gibi yıldız isimlerin yer aldı Nine Perfect Strangers dizisiyle ülkemizi uluslararası arenada temsil eden Aras Aydın, Yılın Uluslararası Başarı ödülünü aldı.

Yılın Şefi - Bahtiyar Büyükduman

Yılın Şefi ödülü bu sefer genç bir yüze gitti, Bahtiyar Büyükduman yılın şefi seçildi.

Yılın Göz Alıcı Başarı Ödülü - Serkan Çayoğlu

Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, Yılın Göz Alıcı Başarı ödülünün sahibi oldu.

"Zamansızlık" Ödülü

GQ Men of The Year'ın en kıymetli ödüllerinden biri olan 'Zamansızlık' ödülünü Okan Bayülgen aldı. Bayülgen'e ödülü Mirkelam tarafından takdim edildi.

Yılın Kadını Ödülü - Sinem Ünsal

Uzak Şehir dizisindeki muhteşem performansıyla zirveye çıkan Sinem Ünsal, Yılın Kadını ödülünün sahibi oldu.

Yılın Stil Sahibi Erkeği Ödülü - Rafael Cemo Çetin

Sinan Çetin'in oğlu, bir dönem Dilan Çiçek Deniz'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Rafael Cemo Çetin, Yılın Stil Sahibi Erkeği ödülünü Zeynep Bastık'tan aldı.

Yılın Müzik İnsanı Ödülü - Edis

Yılın Müzik İnsanı ödülünün sahibi şaşırtmadı. Edis'e ödülünü Aleyna Tilki takdim etti.

Yılın Oyuncusu Ödülü - Mert Yazıcıoğlu

Bu sene Kızıl Goncalar final yaptıktan hemen sonra Kuruluş Orhan'la el sıkışan Mert Yazıcıoğlu, Yılın Oyuncusu ödülünü İbrahim Selim'den aldı.

Yılın Sporcu İnsanı Ödülü - Victor Osimhen

Yılın Sporcu İnsanı ödülünü Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen aldı.

2025 Onur Ödülü - Mazhar Alanson

GQ Men of The Year'in Onur ödülünü sene hem kızını, hem yoldaşı Özkan Uğur'u kaybeden Mazhar Alanson aldı. 

Ödülü, ustaya Kenan Doğulu takdim etti.

