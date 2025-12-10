GQ Men Of The Year 2025 Gecesinde Ödüller Sahiplerini Buldu: Hangi Ünlü Ne Ödülü Aldı?

Ülkemizin en prestijli etkinliklerinden biri olarak değerlendirilen GQ Men Of The Year gecesi, her yıl olduğu gibi büyük heyecan yarattı!

Yıldızlar geçidinin yaşandığı törende kimileri konuşmalarıyla dikkat çekerken kimileri kombinleriyle fırtınalar estirdi, kimileri de sınıfta kaldı.

En merak edilen mesele ise elbette hangi ünlülerin ne ödülü aldığıydu!

Buyurun, GQ Men Of The Year 2025 töreninde kimler hangi ödüllere layık görülmüş, birlikte görelim!