GQ Men Of The Year 2025 Gecesinde Ödüller Sahiplerini Buldu: Hangi Ünlü Ne Ödülü Aldı?
Ülkemizin en prestijli etkinliklerinden biri olarak değerlendirilen GQ Men Of The Year gecesi, her yıl olduğu gibi büyük heyecan yarattı!
Yıldızlar geçidinin yaşandığı törende kimileri konuşmalarıyla dikkat çekerken kimileri kombinleriyle fırtınalar estirdi, kimileri de sınıfta kaldı.
En merak edilen mesele ise elbette hangi ünlülerin ne ödülü aldığıydu!
Buyurun, GQ Men Of The Year 2025 töreninde kimler hangi ödüllere layık görülmüş, birlikte görelim!
Her sene büyük bir heyecanla izlediğimiz GQ Men of The Year Ödül Töreni bu gece (10 Aralık) gerçekleşti.
Yılın Yükselen Yıldızı - Burak Dakak
Yılın Hype Ödülü - Emirhan Çakal
Yılın Uluslararası Başarı Ödülü - Aras Aydın
Yılın Şefi - Bahtiyar Büyükduman
Yılın Göz Alıcı Başarı Ödülü - Serkan Çayoğlu
"Zamansızlık" Ödülü
Yılın Kadını Ödülü - Sinem Ünsal
Yılın Stil Sahibi Erkeği Ödülü - Rafael Cemo Çetin
Yılın Müzik İnsanı Ödülü - Edis
Yılın Oyuncusu Ödülü - Mert Yazıcıoğlu
Yılın Sporcu İnsanı Ödülü - Victor Osimhen
2025 Onur Ödülü - Mazhar Alanson
