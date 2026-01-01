onedio
Yarın Okullar Tatil mi? 2 Ocak 2026 Kar Tatili Olan İller Listesi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.01.2026 - 16:42

Yoğun kar yağışı ülkemizin birçok noktasında etkili olmaya devam ediyor. Birçok kentimiz yılbaşını karla beraber karşıladı. Soğuk hava ve buzlanma olayları nedeniyle yılın ilk günlerinde kar tatil haberleri gelmeye başladı. 1 Ocak tarihinde Meteoroloji'den gelen hava raporuna göre İstanbul başta olmak üzere pek çok kentimizde kar yağışı görülecek. Öğrencilerin ve velilerin en merak ettiği soru ise 'Yarın okul var mı?' sorusu oldu.

Peki yarın okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var?

Yarın Okullar Tatil mi?

İstanbul başta olmak üzere birçok kentimizde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle 'Okullar tatil mi?' sorusu, öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor.  Meteoroloji tarafından paylaşılan 1 Ocak tarihli hava raporunun ardından, tüm ülke geneline kar yağışı uyarıları yapıldı. Özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı okullar tatil ediliyor. 

2 Ocak 2026 tarihinde birçok kentte okullar tatil edildi. Pek çok ilimizden kar tatili haberi geldi.

Kar Tatili Olan İller 2 Ocak 2026

1 Ocak'ta yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı illerden tatil haberleri gelmeye başladı. Bazı illerde okullar 2 Ocak Cuma günü tatil edildi.

İşte 2 Ocak 2026 tarihinde tatil olan iller:

2 Ocak 2026 İstanbul'da Okullar Tatil mi, Kar Tatili Var mı?

İstanbul'da 1 Ocak tarihinde kar yağışı etkili oluyor. Ancak İstanbul Valiliği’nden okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

İstanbul Valisi Davut Gül, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kentte etkili olan kar yağışının kısa süreli olacağını belirtmiş ve bu nedenle okullarda kar tatili yapılmamıştı. 

2 Ocak 2026 tarihinde İstanbul'da okullar tatil değildir. 

