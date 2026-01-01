Yarın Okullar Tatil mi? 2 Ocak 2026 Kar Tatili Olan İller Listesi

İstanbul başta olmak üzere birçok kentimizde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle 'Okullar tatil mi?' sorusu, öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. Meteoroloji tarafından paylaşılan 1 Ocak tarihli hava raporunun ardından, tüm ülke geneline kar yağışı uyarıları yapıldı. Özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı okullar tatil ediliyor.

2 Ocak 2026 tarihinde birçok kentte okullar tatil edildi. Pek çok ilimizden kar tatili haberi geldi.