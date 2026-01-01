Soğuk Havada Kuruyan Dirsek ve Dizlere İyi Gelecek Bakım Ürünleri

Raqun Aromaterapi Tatlı Badem Yağı, hem cildine hem de o yoğun tempoda yaşayan zihnine küçük bir mola sunuyor. Biraz kuruluk hissettiğin bölgede birkaç damla masajla uyguladığında, yağ yavaş yavaş cildinle bütünleşiyor. Tatlı badem yağı dokunuşu sakinleştiriyor, özellikle banyo sonrası ya da gece bakımında ekstra bir dokunuş istiyorsan güzel bir tamamlayıcı oluyor.

Raqun Aromaterapi Tatlı Badem Yağı