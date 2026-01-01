onedio
Soğuk Havada Kuruyan Dirsek ve Dizlere İyi Gelecek Bakım Ürünleri

Soğuk Havada Kuruyan Dirsek ve Dizlere İyi Gelecek Bakım Ürünleri

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
01.01.2026 - 16:31

Soğuk havalarda kuruyan dirsek ve dizler artık sorun olmaktan çıkıyor. Kuruyan dirsek ve dizlere en iyi gelen bakım ürünlerini listeledik. Eğer kış aylarını daha rahat geçirmek istiyorsan listemize bir göz atmalısın!

SVR Xerial 50 Extreme Creme Pieds

SVR Xerial 50 Extreme Creme Pieds

SVR Xérial 50 Extreme Crème Pieds, ayak bakımını klasik nemlendirici kalıbının ötesine taşıyan bir krem. Özellikle topuklarda sertleşme, çatlak ya da kuruluk başladığında sahneye çıkıyor ve işe koyuluyor. Kremle masaj yaparak sürdüğünde cildin daha yumuşak hissedildiğini hemen fark ediyorsun ki sadece yüzeyde kalmıyor, daha derin bir rahatlama sağlıyor. Yoğun yapısına rağmen emilimi dengeli, ağır tabaka bırakmadan çalışıyor.

SVR Xerial 50 Extreme Creme Pieds

Babyton XL Hero Stick

Babyton XL Hero Stick

Küçük ama etkili yapısıyla kuru alanlara dokunup, nemi hızlıca geri veren bu ürünü sürdüğün anda o sert, çatlak hissi biraz daha yumuşuyor. Eritilmeden veya sıvılaşmadan direkt uygulayabilmen, günlük hayatta elini yormadan anında bakım yapmana da izin vermiş oluyor. Çantanda, cebinde, her yerde taşıyabileceğin minik ama işe yarayan bir kurtarıcı.

Babyton XL Hero Stick

TTO Thermal CP Vücut Losyonu

TTO Thermal CP Vücut Losyonu

Duştan sonra veya gün içinde ihtiyaç hissettiğinde bu losyonu uygulayıp cildini daha yumuşak ve dengeli hissedilirsin. Özellikle kuru ve hassas bölgeler için günlük rutine rahatlatıcı bir katkı sunuyor. 

TTO Thermal CP Vücut Losyonu

Bepanthol Cilt Bakım Merhemi

Bepanthol Cilt Bakım Merhemi

Bepanthol Cilt Bakım Kremi, cildinin açık açık yardım istediği anlar için. Soğuk, rüzgar, sık yıkama veya gün boyu maruz kalınan her şeyden sonra cildi ferahlatıyor. İnce gibi duran ama işini bilen bir yapısı var zira sürdükten sonra bekletmiyor, ciltle hızlıca anlaşmaya varıyor. 

Bepanthol Cilt Bakım Merhemi

Sancak Vazelin Gül Kokulu

Sancak Vazelin Gül Kokulu

Sık sık ellerin, dirseklerin veya kuru bölgelerin çaresizce canım yandı sinyali verdiği anlarda açıp sürmeni isteyeceğin o klasik destek. Gül kokusu, yüzü buruşturmadan hafif bir tat bırakıyor üstelik yapış yapış da değil.

Sancak Vazelin Gül Kokulu

Raqun Aromaterapi Tatlı Badem Yağı

Raqun Aromaterapi Tatlı Badem Yağı

Raqun Aromaterapi Tatlı Badem Yağı, hem cildine hem de o yoğun tempoda yaşayan zihnine küçük bir mola sunuyor. Biraz kuruluk hissettiğin bölgede birkaç damla masajla uyguladığında, yağ yavaş yavaş cildinle bütünleşiyor. Tatlı badem yağı dokunuşu sakinleştiriyor, özellikle banyo sonrası ya da gece bakımında ekstra bir dokunuş istiyorsan güzel bir tamamlayıcı oluyor. 

Raqun Aromaterapi Tatlı Badem Yağı

Babe %10 Üre İçeren Güçlendirici Vücut Losyonu

Babe %10 Üre İçeren Güçlendirici Vücut Losyonu

Losyonu sürdüğünde cildin yüzeyine bir nem köprüsü kuruyor ve özellikle dirsek, diz gibi sertleşmeye meyilli bölgelerde fark edilir bir rahatlama sağlıyor. Üre içeriği sadece cildi yüzeysel olarak nemlendirmekle kalmıyor, o zor bölgelerdeki pürüzleri yumuşatmaya odaklanıyor.

Babe %10 Üre İçeren Güçlendirici Vücut Losyonu

Maruderm %10 Urea Intense Moisturizing Body Cream

Maruderm %10 Urea Intense Moisturizing Body Cream

Sürdüğünde ciltle buluşup nemi içeride tutmaya odaklanıyor ve sadece yüzeyde gezmiyor, derinlere ulaşıyor. Özellikle dirsek ve diz gibi kuruluğun sık yaşandığı bölgelerde daha hızlı bir toparlanma hissi bırakıyor. Katılaşmış, pütürlü cilt dokusunu yumuşatmak ve genel olarak canlı bir his yaratmak istiyorsan bu krem günlük rutinin güçlü bir destekçisi olabilir.

Maruderm %10 Urea Intense Moisturizing Body Cream

CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Losyonu-Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli

CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Losyonu-Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli

Hem yüzünde hem bedeninde kullanabileceğin çok yönlü bir losyon olması, banyodan sonra hızlı bir bakım seçeneği arayanlar için büyük bir artı. Dirseğin ve dizlerine iyi davran.

CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Losyonu-Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli

Densa Essential Soğuk Sıkım Kakao Yağı

Densa Essential Soğuk Sıkım Kakao Yağı

Kakao yağının yumuşak, besleyici dokusu cildinle buluştuğunda hem yüzeyde hem derinlerde nemi tutmaya çalışıyor, özellikle dirsek ve diz gibi kuruluk eğilimi yüksek bölgelerde cildi yumuşatıyor. 

Densa Essential Soğuk Sıkım Kakao Yağı

