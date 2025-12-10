onedio
Aşk Orucunu Bozan Tuba Ünsal, Kendisinden 11 Yaş Küçük Sevgilisiyle El Ele Görüntülendi!

Lila Ceylan
11.12.2025 - 00:02

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatındaki kaoslarla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Tuba Ünsal, sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi. 

Kendisinden oldukça genç gözüken sevgilisi tüm dikkatleri üzerine çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hayatımıza Vizontele Tuba'yla giren Tuba Ünsal, o günden beri kariyerinden çok özel hayatındaki kaoslarla gündeme gelen isimlerden oldu.

Son olarak Mehmed: Fetihler Sultanı'nda izlediğimiz Tuba Ünsal, özel hayatında yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak ayrılıklar sonrası duygusal iyileşme sürecine destek olmak amacıyla “Kırık Kalpler Atölyesi” adını verdiği bir program başlatacağını söylemişti. 

Bu konuda düzenli olarak video yayınlanan Tuba Ünsal'ın Murat Pilevneli ile evliliğinden bir kızı, Mirgün Cabas'la evliliğinden ise bir oğlu olmuştu. Aşk hayatı hareketli olan Tuba Ünsal'ın en son Emir Ulusoy isimli bir beyefendiyle birlikte olduğunu duymuştuk.

Tuba Ünsal, kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi Emir Ulusoy'la bir davette el ele görüntülendi.

