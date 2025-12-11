Güllü'nün Cinayet Soruşturmasında Kızı Tuğyan'ın Arkadaşı Sultan'la İlgili Kritik Detay!
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde şüphelilerden biri olarak gözaltına alınan kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan hakkında kritik bir detay daha ortaya çıktı!
Tuğyan Ülkem'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun hasta olduğu iddia edildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Arabeskin özel isimlerinden biri olan şarkıcı Güllü'yü 26 Eylül'de trajik bir şekilde kaybettik.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' şüphesiyle yürütülen Güllü'nün ölümüne dair soruşturmada, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. EKOL TV'ye bağlanan Gazeteci Cem Küçük, Tuğyan'ın arkadaşının hasta olduğunu iddia etti.
