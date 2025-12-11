onedio
Güllü'nün Cinayet Soruşturmasında Kızı Tuğyan'ın Arkadaşı Sultan'la İlgili Kritik Detay!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.12.2025 - 12:43

Şarkıcı Güllü'nün ölümünde şüphelilerden biri olarak gözaltına alınan kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan hakkında kritik bir detay daha ortaya çıktı!

Tuğyan Ülkem'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun hasta olduğu iddia edildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Arabeskin özel isimlerinden biri olan şarkıcı Güllü'yü 26 Eylül'de trajik bir şekilde kaybettik.

Yatak odasındaki camdan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü günlerce manşetlerde kalmış, başlarda bir kaza olduğu düşünülen olay, zaman geçtikçe delil yetersizliği ve ifadelerin tutarsızlığı sebebiyle şüpheli hale gelerek cinayet büroya taşınmıştı. 

Baş şüpheliler arasında da ilk günden bu yana o gece evde, yanında olan kızı Tuğyan Ülkem ve arkadaşı Sultan Nur Ulu bulunuyordu. 

Tuğyan'ın 'Annemi öldürmek istiyorum' içerikli mesajları mideleri iyice bulandırırken soruşturma büyük bir gizlilikle yürütülmüştü.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' şüphesiyle yürütülen Güllü'nün ölümüne dair soruşturmada, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz saatlerde TÜBİTAK, olay gününe ait kamera görüntülerinin ses kaydını temizleyerek Güllü'nün ölümünün cinayet olduğunu ortaya çıkardı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in 'Atacağım şimdi seni' dediği, yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya ittiği, Güllü'nün pencereden aşağıya itilmesinin ardından da kızının 'Hadi görüşürüz bay bay' dediği ortaya çıkmıştı.

Soruşturmayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. EKOL TV'ye bağlanan Gazeteci Cem Küçük, Tuğyan'ın arkadaşının hasta olduğunu iddia etti.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
